Украина потребовала от Германии и США гарантий по "Северному потоку-2"

Переговоры украинских властей с Германией и США, касательно газопровода, еще не завершены

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к США и Германии – чтобы они предоставили гарантии Украине в связи с газопроводом "Северный поток-2". Он отметил, что Россия уже сейчас создает давление на европейском газовом рынке.

Об этом министр заявил на брифинге.

"В последние дни была серьезная активность на треке "Северного потока-2". Мы трясем наших партнеров и требуем, что пора от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям", – сказал Кулеба.

Министр рассказал, что на днях Украину посетили старший советник Государственного департамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн и государственный секретарь министерства энергетики Германии Андреас Файхт. Украинские власти донесли до них свою позицию, переговоры касательно газопровода еще не завершены. Кулеба подчеркнул, что принятие решения до сих пор актуально, учитывая скачок цен на газ на европейском рынке.

"Тем более, что мы видим, что Российская Федерация на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ и создавая эффект непредсказуемости на рынке и ажиотаж из-за дефицита. Уже сейчас надо действовать Германии, Соединенным Штатам. Украина готова действовать вместе с ними", – сказал министр.

Завершение строительства "Северного потока – 2"

10 сентября российский газопровод "Северный поток – 2" полностью достроили.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", – сообщили в "Газпроме".

Как ожидают в "Газпроме", поставки по газопроводу "Северный поток – 2" могут начать с 1 октября.

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

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