Украина получит 150 млн. евро финансовой помощи — Шольц

Украине выделят финансовую помощь помощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Федеральный канцлер Германии анонсировал выплату финансовой помощи Украине. Составит она 150 млн евро.

Об этом Олаф Шольц заявил на совместном брифинге вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля 2022 года.

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"Мы сделали украинскую экономику более независимой от иностранного влияния. И я могу вас заверить в том, что мы будем продолжать эту поддержку. Поэтому я рад, что сегодня могу объявить скорую выплату 150 млн евро", — объявил Шольц.

Канцлер также подчеркнул, что Германия продолжает всячески поддерживать Украину. В частности, она не только призывает своих инвесторов в нашу страну, но и помогает в военном секторе. По словам Шольца, украинские офицеры прошли подготовку в Германии, а раненых украинских солдат лечили в немецких больницах.

Финансовая помощь от Франции

Франция выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Страны имеют общее мнение о текущей ситуации безопасности в Европейском регионе.

По словам Зеленского, сумма необходима для стабилизации экономики Украины, понесшей значительные потери из-за угрозы вторжения РФ.

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Макрофинансовая помощь от ЕС

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Еврокомиссия официально приняла решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

По ее словам, пакет помощи содержит экстренный кредит и несколько грантов. Фон дер Ляен призвала Европарламент и Евросовет как можно быстрее одобрить это решение. Глава Еврокомиссии отметила, что первый транш состоит из 600 млн. евро.

Раньше мы рассказывали, как угроза со стороны РФ вредит экономике Украины, а также писали, что из-за постоянных заявлений в новостях о возможном вторжении, авиакомпании отменяют полеты над Украиной.