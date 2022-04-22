Удивит всех? Что будет с курсом рубля до конца года

Что известно о будущем российской валюты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Ниже не будет!" — главный ответ на вопрос о будущем русского рубля. Пока в РФ искусственно укрепляют государственную валюту, ЕС готовит новый пакет санкций.

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал о будущем российской валюты.

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Так, по его словам, при текущем режиме санкций курс рубля по отношению к доллару США до конца года опустится как минимум до отметки 83 руб. за доллар.

В целом, как отмечает Гойлов, с началом активных боевых действий монетарные власти России ввели ряд ограничений на валютном рынке России. В частности, нерезидентам было запрещено продавать российские активы. По этой причине они не могли выходить на межбанк с покупками иностранных валют, а наряду с этим, импортеры сократили свою активность из-за ухода с рынка России большого количества транснациональных компаний.

В итоге спрос на доллар США и евро существенно снизился как под давлением ЦБ рф, так и в силу объективных факторов. Экспортеров обязали продавать до 80% своей выручки, что привело к росту объемов предложения иностранных валют. В такой ситуации укрепление рубля было в определенной мере искусственным, — заметил Гойлов.

Сколько стоит доллар на бирже?

21 апреля стоимость рубля, по данным Investing, к доллару колебалась в диапазоне 73,3-76,6, а закрылись торги на уровне 74,7 руб. за долл.

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Что влияет на курс рубля?

Прогнозы по российской экономики до сих пор остаются печальными и укрепление рубля этому никак ему не поможет, поскольку является лишь следствием беспрецедентных ограничений на импорт и рост цен на нефть и газ.

Укреплению валюты, по словам экономиста Европейского банка реконструкции и развития Сергея Гуриева, способствует снижение спроса на доллар, поскольку западные санкции значительно сократили российский спрос на импорт.

Вместо этого высокие цены на нефть толкают курс рубля вверх, поскольку они вернулись на уровень 2014 года. Это может означать, что рубль будет изменяться и дальше.

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Раньше мы рассказывали, что в РФ придумали, как заставить мир платить рублями, а также писали, почему низкий курс рубля в разы ухудшит жизнь россиян.