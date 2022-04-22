Здивує всіх? Що буде з курсом рубля до кінця року

Що відомо про майбутнє російської валюти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нижче не буде!" — головна відповідь на питання про майбутнє російського рубля. Поки в РФ штучно зміцнюють державну валюту, ЄС готує новий пакет санкцій.

В ексклюзивному коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів про майбутнє російської валюти.

Реклама

Так, за його словами, при поточному режимі санкцій курс рубля щодо долара США до кінця року опуститься як мінімум до позначки 83 руб. за долар.

Загалом, як зауважує Гойлов, з початком активних бойових дій монетарна влада Росії ввела низку обмежень на валютному ринку Росії. Зокрема, нерезидентам було заборонено продавати російські активи. З цієї причини вони не могли виходити на міжбанк із покупками іноземних валют, а поряд з цим, імпортери скоротили свою активність через відхід з ринку Росії великої кількості транснаціональних компаній.

У результаті попит на долар США і євро значно знизився як під тиском ЦБ Росії, так і через об'єктивні фактори. Експортерів зобов'язали продавати до 80% свого виторгу, що призвело до зростання обсягів пропозиції іноземних валют. У такій ситуації зміцнення рубля було певною мірою штучним, — зауважив Гойлов.

Скільки коштує долар на біржі

21 квітня вартість рубля, за даними Investing, до долара коливалася в діапазоні 73,3-76,6, а закрилися торги на рівні 74,7 руб. за дол.

Реклама

Що впливає на курс рубля?

Прогнози щодо російської економіки досі залишаються сумними і зміцнення рубля цьому ніяк їй не допоможе, оскільки є лише наслідком безпрецедентних обмежень на імпорт і зростання цін на нафту і газ.

Укріпленню валюти, за словами економіста Європейського банку реконструкції і розвитку Сергія Гурієва, сприяє зниження попиту на долар, оскільки західні санкції значно скоротили російський попит на імпорт.

Натомість в исокі ціни на нафту штовхають курс рубля вгору, оскільки вони повернулись аж на рівень 2014 року. Це може означати, що рубль змінюватиметься і надалі.

Реклама

Раніше ми розповідали, що в РФ придумали, як змусити світ платити рублями, а також писали, чому низький курс рубля в рази погіршить життя росіян.