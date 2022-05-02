Удивит каждого? Сколько будет стоить доллар на этой неделе

Что будет с долларом на следующей неделе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на зафиксированный НБУ курс, украинские обменники выставляют свою стоимость валюты, что несколько выше официального значения.

"Сегодня" расскажет вам, какова стоимость доллара в обменниках разных городов Украины и что будет с валютой в ближайшее время.

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Так, в Киеве средняя купля-продажа доллара составляет 33,50/33,71 грн, во Львове – 32,94/33,27 грн, в Запорожье – 33,40/33,70 грн, в Одессе – 33,30/ 33,70 грн, в Днепре – 32,15/33,70 грн.

Что будет с долларом на этой неделе?

Во вторник, как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, Минфин Украины проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации трех выпусков в гривнях со сроками погашения в 3, 6 и 12 месяцев, а также 12 месяцев – в долларах США.

Вероятно, результаты прошлого размещения "вдохновили" Кабмин предложить инвесторам больший выбор бумаг. В предстоящем аукционе ожидается участие нерезидентов, что станет мощным позитивным сигналом для других инвесторов. Вся нормативная база для этого Нацбанком уже подготовлена, – рассказал эксперт.

На наличном валютном рынке на прошлой неделе гривна к доллару США укрепилась ниже уровня 34,00, а евро не смог преодолеть отметку 37,50. Поэтому Гойлов убежден, что такая тенденция продолжится и на этой неделе. Внести коррективы в этот прогноз могут только неординарные геополитические новости.

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