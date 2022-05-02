Здивує кожного? Скільки коштуватиме долар цього тижня

Що буде з доларом наступного тижня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попри зафіксований НБУ курс, українські обмінники виставляють свою вартість валюти, що дещо вижча офіційного значення.

"Сьогодні" розповість вам, яка вартість долара в обмінниках різних міст України та що буде з валютою найближчим часом.

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Так, в Києві середня купівля-продаж долара становить 33,50/33,71 грн, у Львові – 32,94/33,27 грн, у Запоріжжі – 33,40/33,70 грн, в Одесі – 33,30/33,70 грн, у Дніпрі – 32,15/33,70 грн.

Що буде з доларом цього тижня?

У вівторок, як розповів в коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, Мінфін України проведе аукціон із розміщення ОВДП. Ринку будуть запропоновані держоблігації трьох випусків у гривнях із термінами погашення у 3, 6 та 12 місяців, а також 12 місяців – у доларах США.

Ймовірно, результати минулого розміщення надихнули Кабмін запропонувати інвесторам більший вибір паперів. На майбутньому аукціоні очікується участь нерезидентів, що стане потужним позитивним сигналом для інших інвесторів. Вся нормативна база для цього Нацбанком уже підготовлена, – розповів експерт.

На готівковому валютному ринку минулого тижня гривня до долара США зміцнилася нижче за рівень 34,00, а євро не зміг подолати позначку 37,50. Тож, Гойлов переконаний, що наявна тенденція продовжиться і цього тижня. Внести корективи у цей прогноз можуть лише неординарні геополітичні новини.

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