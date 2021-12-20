"Тысяча Зеленского": куда уходят деньги за вакцинацию

Вскоре в программу добавят лекарства для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы потратили уже более 100 млн грн, полученных за вакцинацию от COVID-19 в рамках программы "єПідтримка". Деньги тратят на самообразование и развлечения.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

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"Уже видны приоритеты, куда граждане тратят полученные средства. На сегодняшний день израсходовано чуть более 100 млн грн. Лидером среди оплат является покупка книг. На третьем месте – учреждения культуры и театры", – подчеркнул Шурма.

По его словам, большинство платежей в рамках программы проводят онлайн. Украинцы в таком формате делают покупки и расплачиваются за них сразу виртуальными картами.

По словам Шурмы, программа будет и дальше развиваться. Вскоре в нее добавят лекарства для людей старше 60 лет. Программа будет действовать в течение года, и к ней обещают постоянно добавлять новые категории, развивать и отслеживать потребности общества.

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О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированные двумя дозами смогут получить от государства 1000 грн. А уже 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "єПідтримка".

На что можно потратить деньги:

книги;

посещение спортивного зала;

билеты на внутренние рейсы;

лекарство;

поход в некоторые рестораны и кафе;

билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.

Ранее мы сообщали, что с 13 декабря в Украине стартовал пилот проекта по выплате украинцам 1000 грн за вакцинацию от коронавируса двумя дозами.

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Напомним, что обещанную за вакцинацию 1000 гривен украинцы начнут получать с 20-21 декабря, хотя ранее сообщалось о старте выплат уже с 19-го числа.