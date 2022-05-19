Тренд на электрокары: украинцы активно меняют авто на фоне нехватки топлива

Украинцы все активнее покупают электромобили / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на горючее в Украине стремительно растут, а дефицит, похоже, еще не скоро исчезнет, некоторые водители решают изменить вид транспорта.

Редакция "Сегодня" пообщалась с CEO компании Car Import Игорем Добрянским и расспросила о тенденциях на рынке.

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Растаможка авто из США

Компания доставляет автомобили в Украину из США "под ключ". Консультируют при выборе, помогают выкупить на аукционе, растаможить и передать клиенту. По словам Игоря Добрянского, в последние годы украинцы каждый год покупают 50-60 тыс. авто из Соединенных Штатов.

Цены на американские автомобили вместе с растаможкой стартуют от 4500 долларов, в зависимости от года выпуска, марки, модели и пробега. Еще 500 долларов придется заплатить за услугу по заказу авто.

"В связи с "нулевым" растаможиванием во время военного положения, спрос на услугу вырос, но есть сложности с доставкой. Раньше мы доставляли в порт Одессы, а оттуда – клиентам по всей Украине. Сейчас доставляем в европейские порты и везем в Украину", – объяснил руководитель Car Import.

Спрос на электромобили

Топливный кризис, цены на горючее и огромные очереди на АЗС побудили украинцев чаще покупать электрокары. В среднем заказ на электромобили из США вырос на 30%.

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Игорь Добрянский добавил, что людей интересуют авто из США из-за маленьких пробегов и хороших комплектаций по сравнению с европейскими. В Европе 5- или 6-летний автомобиль имеет пробег более полумиллиона километров, так что моторесурс у таких авто почти исчерпан.

"Поэтому Америка всегда будет в приоритете для клиентов, желающих купить хороший и надежный автомобиль за умеренные средства", – резюмировал директор компании.

Дефицит электрокаров

Эксперты авторынка подчеркивают, что война и нехватка горючего в Украине могут создать еще один дефицит. Продажа электромобилей резко выросла, салоны реализуют не требующие бензина авто за неделю.

К недостатку электрокаров может привести не только ситуация с бензином. Морские порты заблокированы с начала полномасштабного вторжения РФ, а именно через них в большинстве своем завозили электроавто в страну. На складах запасов почти не осталось, а использовать альтернативные пути – дорого.

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Как объяснил директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий, большая часть таких авто прибывала в Украину из Китая через морские порты. Когда будут новые поставки, неизвестно, поскольку компании не знают, куда везти, а также стоимость логистики высока.

Ранее "Сегодня" писали, что после отмены госрегулирования цен на горючее, украинцам следует приготовиться не только к повышению стоимости нефтепродукции, но и к удорожанию во всех сферах, связанных с логистикой. В то же время в Японии разработали революционные шины для авто.