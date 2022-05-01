Топливная паника закончится не скоро? Когда украинцы смогут покупать бензин без очередей на АЗС

Бензиновый кризис в Украине продолжается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Дефицит топлива на украинских заправках сохранится и в мае, хотя украинские компании еще в апреле закупили достаточное количество горючего для потребителей.

Об этом в эфире телемарафона на канале "Украина 24" сказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Реклама

По его словам, власти уже пытаются решить проблему с дефицитом топлива, однако это достаточно долгие процесс.

"Проблемы даже не у нас, а у Европы, не имеющей соответствующих транспортных мощностей, чтобы горючее оперативно доставить. Украинские компании приобрели большие объемы в апреле, но они не могут их доставить в Украину из-за нехватки вагоноцистерн, локомотивов. Сейчас эту проблему правительство постарается решить", говорит Сергей Куюн.

Он также рассказал, что сейчас в Украине горючее не хранят на нефтебазах из-за войны и ракетных обстролелов – его сразу же доставляют на АЗС.

Реклама

"Рынок из-за войны и дефицита пошел такой логистикой на колесах, когда хранения практически нет. Это и более безопасно, ведь нигде нет больших запасов горючего, и это рассредоточение топлива по АЗС позволяет более оперативно развозить топливо. Поэтому сейчас проблема с нефтебазами пока вообще не актуальна", – отметил Куюн.

Что ждет рынок горючего?

По мнению экспертов Всемирного банка, стоимость горючего достигнет "исторически высоких показателей".

Цены на энергоносители вырастут более чем на 50% в течение 2022 года, а стабилизировать рынок удастся только в течение 2023-2024 годов.

Реклама

Все это из-за войны войны с Россией, нарушившей логистику и производственные процессы, отмечается, что такое масштабное подорожание рынок горючего переживает впервые с 2013 год.

Ранее мы рассказывали, что в Украине появилась онлайн-карта с работающими АЗС, и писали, что на некоторых сетях АЗС начали продавать новый вид бензина – А-95 ЕСО.