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Рынок топлива ждет удар: как война изменит цены на энергоресурсы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 апреля, 10:25
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Во Всемирном банке рассказали, что ждет рынок топлива в ближайшее время из-за войны РФ против Украины
Что будет с ценами на энергоресурсы из-за войны
Что будет с ценами на энергоресурсы из-за войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за войны РФ против Украины в мире цены на топливо и все энергоресурсы будут расти до 2024 года.

Такой прогноз сделали во Всемирном банке.

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Эксперты считают, что цены достигнут "исторически высоких показателей". Стоимость энергоносителей вырастет более чем на 50% в течении 2022 года, а стабилизировать ее удастся только в течение 2023–2024 годов.

А сельскохозяйственная продукция и металлы подорожают, но уже почти на 20%. Аналитики вспомнили и о эталонной нефти марки Brent, которая должна подорожать на 40% в связи с нарушением логистики и производственных процессов.

Цена за баррель будет около 100 долларов и столь масштабное подорожание происходит впервые с 2013 года. Вырастут цены и на природный газ в Европе, примерно на 50%, а на уголь - на 80%.

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"Это самый большой шок на рынке потребительских товаров с 1970-х годов. Как и тогда, шок усиливается ростом ограничений в торговле едой, топливом и удобрениями", – говорит вице-президент Группы Всемирного банка по вопросам сбалансированного развития Индермит Гилл.

В ближайшие три года вырастут и цены на все продукты, особенно если сравнивать среднегодовые показатели за последние пять лет. Чем дольше будет идти война, тем сильнее будут ценовые колебания.

Цены на топливо в Украине

За последнюю неделю цены на топливо на украинских АЗС заметно выросли.

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Стоимость бензина А-92 стартует от 32,22 грн/л, он подорожал на 15–40 коп. А-95 можно приобрести по цене от 33,33 грн/л, а подорожание достигает 23-30 коп. за последние несколько дней.

Подорожало и дизельное топливо, причем больше остальных видов горючего – на 1-1,2 грн.

"Сегодня" также писали, что на украинские АЗС привезли новый вид топлива, и рассказывали о ценах на него в США.

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