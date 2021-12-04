ТОП-5 самых оплачиваемых профессий: кто в Украине зарабатывает больше всего

Больше всего в Украине зарабатывают работники ИТ-сферы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Человек, который выбирает профессию, ориентируется не только на свои личные предпочтения и интересы, он большое внимание обращает и на престижность той или иной специальности, а также на уровень оплаты труда.

"Сегодня" узнавали, на кого имеет смысл учиться, чтобы зарабатывать много денег. Мы составили список ТОП-5 высокооплачиваемых профессий.

Реклама

ИТ-специалист

Во время невероятных технологий сфера ИТ-бизнеса едва ли не наиболее нуждается в квалифицированных работниках. Суммы заработной платы, по статистическим данным Work.ua, могут достигать 100 тысяч гривен (зависит от уровня знаний, опыта и направления деятельности).

В перечень входят профессии: информационных директоров (100 тысяч грн.), ".Net-программистов" (70 тысяч грн.), Java developer (60 тысяч грн.), Team leade (50 тысяч грн.), Game developer (37500 гривен) и т. д.

Топ-менеджер

По данным из 245 вакансий, размещенных на Work.ua, в среднем топ-менеджер в Украине зарабатывает 32500 грн.

Реклама

Если рассматривать конкретно по городам Украины, то лидером является Днепр, где работник такого звена может получать 73 тысячи гривен, в Киеве данный показатель достигает 40 тысяч гривен.

Заметим, что топ-менеджер — специалист высокого ранга, способный быстро решать проблемы, четко понимать свою роль в компании и вести ее в определенном направлении, а также понимать, что на его плечи возложена огромная ответственность.

Амбициозность, дисциплинированность, коммуникабельность, навыки лидерства – качества, без которых топ-менеджер не ТОП. Быть таким в университете не научат. Кроме профильного, для получения определенных знаний нужно еще и дополнительное образование: курсы, тренинги, а главное — практика.

Реклама

Топ-менеджерами сразу не становятся. До этой должности нужно расти, идти вперед шаг за шагом по профессиональной лестнице.

Стоматолог

Столько лет, потраченных в университете, не пройдут понапрасну для стоматологов. Сегодня это одна из самых высокооплачиваемых профессий. Такая деятельность также имеет незаурядные перспективы роста, особенно для стоматологов-ортодонтов.

По данным из 368 вакансий, размещенных на Work.ua, за последние 3 месяца, такому работнику предлагают в среднем 27500 гривен. Заметим, что показатель средний. В столице, например, заработная плата стоматолога достигает более 37 тысяч гривен.

За рубежом же профессия стоматолога оплачивается несколько больше. Если взять в пример соседнюю Польшу, то в государственных клиниках он может получать от 1700 евро/месяц, а в частных — от 4000 евро/месяц. Обратите внимание, что 85% стоматологических клиник в Польше – частные.

Телеведущий

Сфера информации и телекоммуникации, по данным Госстата, предлагает украинцам больше 15 тысяч гривен. Когда речь идет о работе телеведущего, то согласно информации 61 вакансии, размещенных за последние три месяца на Work.ua, в Украине он зарабатывает 25 тысяч гривен.

Больше всего телеведущим платят в Харькове — около 30 тысяч гривен.

Поэтому добавим, что креативные и творческие профессии всегда будут иметь спрос на рынке труда. И даже если вы специалист одной сферы, переквалифицироваться дело не трудное. В дополнение ко всему, будете иметь преимущество, и свое первое образование можете применить себе во благо.

Риелтор

Грамотный риелтор совмещает в себе аналитика (знает рынок, анализирует соотношение предложения и спроса), психолога (способен создать благоприятную атмосферу на встречах), юриста (знает законодательство и порядок заключения сделок с недвижимостью), торговца (правильно представляет информацию как о положительных моментах, так и о недостатках недвижимости, которую он продает или сдает в аренду).

Заработная плата риелтора (если он работает самостоятельно) не имеет конкретного предела, суммы могут достигать достаточно высоких показателей. Однако если говорить о вакансиях на сайтах поиска работы, то в среднем специалист такой сферы зарабатывает 29 тысяч гривен, в Киеве эта сумма превышает 37 тысяч грн.

Итак, проанализировав рынок труда, можно сказать: вакансий с хорошей заработной платой немало. Однако вопрос заключается в другом: достаточно ли в украинцев, ищущих работу, квалификации, знаний, умений, опыта для той или иной деятельности.

Каждый должен понимать, что стать топ-менеджером сразу после окончания университета, не имея никакого опыта, невозможно. Карьера выстраивается шаг за шагом. Квалификация повышается — заработная плата растет.

Средний уровень зарплаты по Украине

Средний уровень заработной платы, по словам президента Украины, достигает более 500 долларов, то есть 14 тысяч гривен. Рядовой украинец, зарабатывающий, как говорится, "на своем холме", не соглашается с таким утверждением. Многие и в глаза не видели таких денег.

Хотя президентские слова подтверждает и официальная статистика, специалисты говорят, что средняя зарплата считается неправильной. К примеру, учитывают только штатных работников, а это только семь миллионов украинцев.

Но украинцы утверждают, что и 500 долларов — сумма недостаточная для жизни, ведь цены растут быстрее зарплаты.

Ранее "Сегодня" писал, на сколько выросла минимальная заработная плата и что будет с ней в 2022 году.

А также узнавали: как подзаработать на инвестициях, и куда лучше всего вкладывать свои средства.