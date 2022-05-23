Технический прогресс под угрозой: каких гаджетов в РФ могут больше не увидеть

Россияне переходят на кнопочные телефоны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за санкций за войну против Украины населению РФ становится все труднее. Они остаются без некоторых товаров, цены на эти товары растут, равно как и учащаются кражи.

А теперь они вынуждены вместо смартфонов переходить на кнопочные телефоны. О том, что импорт современных гаджетов сокращается, пишут российские СМИ.

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Кнопочные телефоны популярны не только из-за низкой цены

Согласно данным, за первые три месяца 2022 года в Россию поставки кнопочных телефонов выросли на 43% по сравнению с таким же периодом прошлого года, показатели достигли 3,5 млн устройств. Половина импорта пришлась на российские бренды.

В то же время импорт смартфонов сократился на 14%. Это 6,8 млн штук.

Однако в РФ ввезли столько же техники, что и в таком же периоде прошлого года. Хотя и объем этого рынка из-за роста цен вырос на 10% и достиг 197 млрд рублей.

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Причинами таких изменений называют не только низкую цену, батарею, которая долго держит заряд, и отсутствие возможности выхода в интернет. Причинами стали еще и проблемы с логистикой и нелояльность мировых брендов к агрессору. Как отмечают российские аналитики, "оказывается, бренд может просто покинуть свой рынок".

К примеру, Apple и Samsung не поставляют смартфоны в РФ с конца февраля.

Дефицит есть и на другие товары и сырье

Ранее "Сегодня" писали, что в РФ заметили нехватку жести для производства консервных банок. Обычно заводы в РФ покупали банки и жести для них в Европе, Японии и Китае. Но теперь из-за санкций поставки есть только из Китая.

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Также проблемы возникли из-за нарушения логистических путей. Россияне пытаются найти новых поставщиков, однако сделать это очень сложно.

Цены на самые дешевые консервы уже подскочили на 28%. Сама тара подорожала на 60–70%. Теперь в супермаркетах РФ банка шпротов в среднем стоит 120 рублей (примерно 55 грн), а кильки– 70 рублей (32 грн).

Также мы рассказывали, что санкции повлияли и на то, что переработчики текстиля в РФ потеряли 85% нужного им сырья.

73% объема сырья, используемого переработчиками текстиля, были импортными, и их перестали завозить с начала мая. Еще 12% сырья давала шведская сеть H&M. В ее магазинах собирали старую одежду, однако этот ресурс исчез после того, как компания ушла с рынка РФ.

Производители говорят, что восполнить дефицит российские компании затрудняются. Цены на российский вторичный текстиль выросли втрое, доставка сырья из Европы подорожала в семь-восемь раз.

Одна из идей, которые предлагают предприниматели – собирать старую одежду у людей. По мнению некоторых из них, можно создать систему сбора одежды идентичную такой, как собирают макулатуру.

Мы также рассказывали, почему российская "дочка" корпорации Google заявила, что планирует обратиться в арбитражный суд, чтобы ее признали банкротом.