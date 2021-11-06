Тарифы на газ вырастут? Как высокие цены в Европе ударят по платежкам украинцев

Украинцев пугают увеличением абонплаты за газ / Фото: Коллаж: Сегодня
В украинских медиа все чаще поднимается тема о росте тарифов на доставку газа, то есть абонплату. Эксперты и медийщики связывают это с рекордным ростом цен на газ в Европе и мире.
Действительно, ценник на голубое топливо очень нестабильный, и уже в течение нескольких месяцев не опускается ниже 800 долларов за тысячу кубометров.
"Сегодня" вместе с членом Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным разбирались, поднимут ли украинцам тарифы на доставку.
По словам эксперта, за транспортировку газа потребители платят облгазам.
"Для того чтобы осуществить газоснабжение, нужно поддерживать давление в сети, оно поддерживается компрессорами, которые работают на том же газе, который нам и поставляется", – объясняет эксперт осуществления этого процесса.
А дальше, отмечает Пендзин, начинается экономика и политика. Согласно украинскому законодательству, тарифы на поставку газа утверждает НКРЭКУ и без ее решения – никакого поднятия быть не может.
Газоснабжающие организации, прикрываясь фактическим увеличением стоимости газоснабжения, подали соответствующее заявление в НКРЭКУ, но те сделали заявление, что до конца отопительного сезона ничего не собираются пересматривать. И в силу этого, все раскачки общественного мнения – не более чем раскачки," – заверил эксперт.
Что сказали в НКРЭКУ?
Ранее НАК "Нафтогаз" сообщал, что все разговоры вокруг повышения тарифов – это фейки.
В компании отмечают, что облгазы действительно хотели поднять тариф.
"Но хотеть поднять тариф и реализовать такие намерения – это разные вещи", – говорится в сообщении и отмечается, что такое решение может принимать исключительно регулятор рынка НКРЭКУ.
Ранее "Сегодня" писали, что в платежках украинцев появится еще один показатель.
А также рассказывали, сколько украинцы будут платить за газ в ноябре.