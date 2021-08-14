Субсидии в красных зонах карантина будут рассчитывать по особым нормам

Нормы потребления урежут до обычного уровня, но не всем / Фото: Сегодня

Жители регионов, которые после 1 октября окажутся в красной зоне карантина, получат 50% увеличение социальных нормативов потребления газа, воды и электроэнергии для получения субсидий. Для всех остальных "карантинные нормы" субсидий будут отменены.

Такое решение уже зафиксировано постановлением правительства.

"Если снова придется вводить жесткие карантинные ограничения в отдельных областях, люди в таких регионах автоматически, без дополнительных обращений, получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий", – объяснила министр социальной политики Марина Лазебная.

Льготы вводились весной 2020 года, когда страна закрылась на карантин, т.к люди находились дома, тратили больше ресурсов ЖКУ, а доходы при этом снизились. Сейчас, по словам Лазебной, вся Украина находится в зеленой зоне, а доходы людей начали расти. Именно это и стало аргументом за отмену "карантинных" льгот для тех, кто не находится в жестком карантине.

Как продвигается переназначение субсидий

Обновленные в мае правила выдачи субсидий предполагают, что все получатели должны оформить помощь заново. По состоянию на начало августа субсидии были назначены более 2,3 млн семей, из них 1,9 млн – в автоматическом режиме.

В прошлом отопительном сезоне субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали около 3 млн домохозяйств. То есть, почти 80% прошлогодних субсидиантов помощь уже назначена. Остальные получат назначения с началом отопительного сезона, когда возрастет потребность в государственной поддержке.

Некоторым субсидиантам придется обратиться в местные центры соцзащиты и предоставить документы лично. Список документов определяется отдельно в каждом случае. В частности, это касается тех, кто получал безналичные субсидии через Ощадбанк.

Срок подачи заявлений на субсидии продлен до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года задним числом.

Карантин в Украине

Адаптивный карантин в Украине начал действовать с 24 февраля. Согласно ему, регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, где зеленая – с наименьшим уровнем распространения вируса, а красная – с наибольшим. Еженедельно Минздрав обновляет перечень областей, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах.

Кабмин уже продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, текущая эпидемиологическая ситуация в Украине контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Напомним, ранее в Минцифры придумали новый вид контроля за субсидиями – с помощью технологии блокчейна.

Также читайте, как проверить переначисление и размер субсидии онлайн.

В целом услуги ЖКХ в Украине за последний год подорожали уже на треть: