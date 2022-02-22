Соцсети высмеяли Медведева из-за газа по 2 тыс. евро (фото)

Газ по 2 тысячи евро: что говорили в соцсетях о словах Медведева / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европе взвинтить цены на газ до 2 тысяч евро из-за остановки Германией сертификации "Северного потока – 2".

В Европе пока официально не отреагировали на словесную угрозу со стороны России, но пользователи соцсетей уже вовсю шутят над Дмитрием Медведевым. "Сегодня" собрали лучшие мемы по этой теме из Twitter.

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Например, пользователи социальной сети предлагают российскому правительству не останавливаться на цене в 2000 евро за газ, а поднимать ставки еще выше.

Люди придумывают даже целые стихотворения, высмеивая заявления политика из России.

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Один из пользователей изобразил бывшего президента РФ в немецкой форме со свастикой на рукаве, лаконично подписав свою публикацию:

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Некоторые предлагают не отчаиваться из-за будущего подорожания голубого топлива, а наоборот – отпраздновать такое событие:

Другие обращают внимание на то, что газ – единственный инструмент РФ, которым еще можно манипулировать.

Санкции ЕС против России

Европейский Союз разрабатывает санкционный пакет против 351 россиянина в ответ на то, что Россия признала независимость псевдореспублик "ЛДНР".

По предварительным данным, под санкции попадут российские депутаты, которые проголосовали за решение признать независимость террористических формирований. Сейчас в санкционном списке есть 340 депутатов российской Госдумы.

Кроме того, санкции против против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов ввело правительство Великобритании.

Премьер-министр страны Борис Джонсон также отметил, что если Россия продолжит нагнетать ситуацию вокруг Украины, Британия совместно с США и ЕС подготовила и "держит наготове" следующие санкции.

Ранее мы сообщали, как Украина повлияла на капитуляцию российского рынка.