Соцмережі висміяли Медведєва через газ по 2 тис. євро (фото)

Газ по 2 тисячі євро: що говорили в соцмережах про слова Медведєва / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Європі підвищити ціни на газ до 2 тисяч євро через зупинку Німеччиною сертифікації "Північного потоку – 2".

У Європі поки що офіційно не відреагували на словесну загрозу з боку Росії, але користувачі соцмереж вже жартують над Дмитром Медведєвим. "Сьогодні" зібрали найкращі меми на цю тему з Twitter.

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Наприклад, користувачі соціальної мережі пропонують російському уряду не зупинятися на ціні 2000 євро за газ, а піднімати ставки ще вище.

Люди вигадують навіть цілі вірші, висміюючи заяви з Росії.

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Один із користувачів зобразив колишнього президента РФ у німецькій формі зі свастикою на рукаві, лаконічно підписавши свою публікацію.

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Деякі пропонують не зневірятися через майбутнє подорожчання блакитного палива, а навпаки – відсвяткувати таку подію.

Інші звертають увагу на те, що газ – єдиний інструмент РФ, яким ще можна маніпулювати.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський Союз розробляє санкційний пакет проти 351 росіянина у відповідь на те, що Росія визнала незалежність псевдореспублік "ЛДНР".

За попередніми даними, під санкції підпадуть російські депутати, які проголосували за рішення визнати незалежність терористичних формувань. Зараз у списку санкцій є 340 депутатів російської Держдуми.

Крім того, санкції проти проти п'яти російських банків, а також бізнесменів Геннадія Тимченка та братів Аркадія та Бориса Ротенбергов запровадив уряд Великобританії.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон також зазначив, що якщо Росія продовжить нагнітати ситуацію навколо України, Британія спільно зі США та ЄС підготувала та "тримає напоготові" наступні санкції.

Раніше ми повідомляли, як Україна вплинула на капітуляцію російського ринку .