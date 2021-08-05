Снова на юг. "Укрзализныця" ввела дополнительные ночные поезда

21 августа один из нововведенных рейсов не будет курсировать по техническим причинам

Компания ввела два дополнительных поезда. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Сегодня

АО "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда из Киева, которые будут курсировать ночью. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезда будут совершать рейс из Киева в Рахов и Одессу, а также в обратном направлении.

Уже с 6 августа курсировать начнет поезд №217/218 "Киев – Рахов":

Отправляется состав будет из столицы по четным числам в 14:28.

В обратном направлении из Рахова – по нечетным числам в 18:20.

Чуть позже, с 9 августа "Укрзализныця" запустит поезд №287/288 "Киев – Одесса". Совершать рейс он будет через день по нечетным числам до конца лета:

Из Киева поезд будет отправляться в 00:55.

Из Одессе – в 13:33.

Пресс-служба предупреждает, что 21 августа поезд не будет курсировать по техническим причинам.

Из-за большого пассажиропотока УЗ добавила вагоны к поездам с наиболее популярными направлениями: из Киева в Мариуполь и Попасной.

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Какие поезда добавили за последнюю неделю

Днем ранее, 4 августа, в компании заявили о введении дополнительного рейса из Львова в Херсон и обратно. №110/109 будет отправляться по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон в 11:42. В обратном направлении состав будет курсировать по нечетным числам: в 12:40 отправляться из Херсона и прибывать во Львов в 08:38.

Менее недели назад, 30 июля, появились еще четыре дополнительных поезда в южном направлении. Два из них – в Одессу и еще два – в Запорожье:

Поезд № 258/257 Львов – Одесса будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. В обратном направлении – с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00;

Поезд № 242/241 Одесса – Харьков: из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Назад – 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36;

Поезд № 246/245 Запорожье – Одесса: из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 4:20;

Поезд № 209 Харьков – Запорожье: из Харькова будет отправляться 11, 23 и 31 августа в 1:40.

Напомним, СНБО поручил правительству возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова. Совет нацбезопасности в первую очередь требует от руководства компании привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки.

В СНБО в частности обвиняют топ-менеджмент в недоначислении зарплат и неэффективных закупках, а также в невыполнении показателей по капитальным инвестициям и темпам электрификации железной дороги. Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак считает, что в "Укрзализныце" рентабельные грузовые перевозки, но деньги просто разворовываются.

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