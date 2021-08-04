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"Укрзализныця" ввела еще один дополнительный поезд в южном направлении

4 августа 2021 15:21

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина

Количество вагонов уже на имеющихся рейсах в западном направлении будет увеличено

"Укрзализныця" добавила еще один поезд. Коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" добавила еще один поезд. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

АТ "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 110/109 "Львов-Херсон", который начнет курсировать уже с 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Расписание дополнительного рейса:

  • Со Львова поезд будет отправляться по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон в 11:42;
  • В обратном направлении состав будет курсировать по нечетным числам: в 12:40 отправляться с Херсона и прибывать во Львов в 08:38.

Что еще

Железнодорожная компания также расширит количество вагонов уже на имеющихся рейсах в западном направлении. Кроме того, дополнительные вагоны появятся и в составах, которые курсируют из Киева в Ужгород.

С 5 августа будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев – Вена.

Менее недели назад, 30 июля, "Укрзализныця" ввела четыре дополнительных поезда в южном направлении. Два из них – в Одессу и еще два – в Запорожье:

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  • Поезд № 258/257 Львов – Одесса будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. В обратном направлении – с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00;
  • Поезд № 242/241 Одесса – Харьков: из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Назад – 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36;
  • Поезд № 246/245 Запорожье – Одесса: из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 4:20;
  • Поезд № 209 Харьков – Запорожье: из Харькова будет отправляться 11, 23 и 31 августа в 1:40.
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Напомним, компания упростила правила покупки льготных билетов для украинцев с инвалидностью в системе онлайн-бронирования. Теперь достаточно просто предоставить скан-копии документов. Раньше для этого приходилось регистрироваться через орган социальной защиты населения.

Тем временем, СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци". В случае необходимости примут кардинальные, в том числе кадровые, решения.

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