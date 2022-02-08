Смартфоны для пенсионеров: что говорят мобильные операторы об инициативе Зеленского

Украинцам старше 60 лет выдадут смартфоны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После того, как президент Украины Владимир Зеленский пообещал пенсионерам, которые пройдут вакцинацию, смартфоны и льготные тарифы на интернет, "Сегодня" обратились к представителям крупнейших мобильных операторов за подробностями.

Мы спросили, как может быть реализована инициатива президента по обеспечению пожилых людей льготными интернет-тарифами – нужно ли будет пенсионерам получать отдельную сим-карту или необходимый объем интернет-трафика им будут предоставлять в уже существующих тарифных планах. Как оказалось, операторы сотовой связи пока сами не очень хорошо представляют, как этот механизм сможет работать.

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Предварительные консультации с Минцифрой по этому проекту были, – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь "Киевстара" Ирина Леличенко. – Но реализация и детали проекта пока еще не финализированы.

По словам специалиста, сейчас более 400 тысяч абонентов "Киевстара" пользуются специальными тарифами для старшего поколения – их основное отличие "меньшая стоимость услуг в месяц, чем в обычных тарифах". При этом статистика по ним такова, что абоненты все-таки больше говорят – в среднем они ежемесячно используют более 2 ГБ интернет-трафика и 930 минут звонков.

Представители бренда Vodafone также не смогли сказать ничего конкретного о механизмах реализации идеи Владимира Зеленского.

Мы находимся в диалоге с органами государственной власти по этому вопросу, – прокомментировала "Сегодня" пиар-директор мобильного оператора Vodafone Виктория Рубан. – На данный момент ожидаем предложений по проекту, которые сможем изучить.

При этом потенциал для популяризации цифровых услуг среди населения достаточно большой.

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До сих пор смартфонами пользуются далеко не все украинцы: 20% все еще пользуются фичерфонами (мобильный телефон классического формата с небольшим несенсорным экраном и кнопками. – Ред.), – говорит Виктория Рубан. – В большинстве случаев это абоненты старшего возраста. Из-за того, что цифровые услуги нельзя получить на фичерфонах, уверена, что смартфонизация – это стратегическая задача национального уровня.

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