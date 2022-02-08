Смартфони для пенсіонерів: що кажуть мобільні оператори про ініціативу Зеленського

Українцям старше 60 років видадуть смартфони / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після того, як президент України Володимир Зеленський пообіцяв пенсіонерам, які пройдуть вакцинацію, смартфони та пільгові тарифи на інтернет, "Сьогодні" звернулися до представників найбільших мобільних операторів за подробицями.

Ми запитали, як може бути реалізована ініціатива президента щодо забезпечення людей похилого віку пільговими інтернет-тарифами – чи потрібно буде пенсіонерам отримувати окрему сім-картку чи необхідний обсяг інтернет-трафіку їм надаватимуть у вже існуючих тарифних планах. Як виявилося, оператори стільникового зв'язку поки що самі не дуже добре уявляють, як цей механізм зможе працювати.

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Попередні консультації з Мінцифрою щодо цього проєкту були, – розповіла "Сьогодні" прессекретар "Київстару" Ірина Леліченко. – Але реалізація та деталі проєкту поки що не фіналізовані.

За словами фахівця, зараз понад 400 тисяч абонентів "Київстару" користуються спеціальними тарифами для старшого покоління – їхня основна відмінність "менша вартість послуг на місяць, ніж у звичайних тарифах". При цьому статистика щодо них така, що абоненти все-таки більше говорять – у середньому вони щомісяця використовують понад 2 ГБ інтернет-трафіку та 930 хвилин дзвінків.

Представники бренду Vodafone також не змогли сказати нічого конкретного про механізми реалізації ідеї Володимира Зеленського.

Ми перебуваємо у діалозі з органами державної влади з цього питання, – прокоментувала "Сьогодні" піар-директор мобільного оператора Vodafone Вікторія Рубан. – Наразі очікуємо на пропозиції щодо проєкту, які зможемо вивчити.

При цьому потенціал для популяризації цифрових послуг серед населення є досить великим.

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Досі смартфонами користуються далеко не всі українці: 20% все ще користуються фічерфонами (мобільний телефон класичного формату з невеликим несенорним екраном та кнопками. – Ред.), – каже Вікторія Рубан. – Найчастіше це абоненти старшого віку. Через те, що цифрові послуги не можна отримати на фічерфонах, упевнена, що смартфонизація – це стратегічне завдання національного рівня.

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