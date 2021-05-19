SkyUp отменил все внутренние рейсы из Запорожья

Пассажирам, которые покупали билеты не на сайте авиакомпании, придется обратиться к своим посредникам, чтобы вернуть деньги

SkyUp сократил маршрутную сеть в Украине / Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинский лоукостер SkyUp Airlines отменил рейс из Запорожья в Одессу. Это был последний внутренний маршрут из Запорожья, ранее старт полетов по нему переносили на июнь. Рейсы из Запорожья во Львов лоукостер отменил на днях.

Об этом сообщило профильное издание Avianews. Оба маршрута уже исчезли из системы бронирования авиаперевозчика. В системе остались только три внутренних маршрута – из Киева, Львова и Харькова в Одессу.

Тем, кто уже забронировал билеты на отмененные рейсы на сайте SkyUp, зачислят компенсацию на личный баланс пассажира. Эти средства можно использовать для покупки новых билетов или вывести на банковскую карту. Тем же, кто купил билет через агентство, необходимо обратиться по месту оформления бронирования для уточнения возможностей возврата средств.

В уведомлениях, которые SkyUp начал рассылать пассажирам, говорится, что рейс Запорожье – Одесса отменили из-за "оптимизациии полетной программы".

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Аналитики издания добавили: в условиях, когда число самолетов во флоте ограничено, украинским авиакомпаниям выгоднее направить авиалайнеры для работы в высокий сезон на наиболее прибыльных международных маршрутах, а не соревноваться с железной дорогой и продавать дешевые авиабилеты себе в убыток.

Напомним, также SkyUp отказался от 33 международных маршрутов. Компания попросила Госавиаслужбу аннулировать права на полеты.

При этом в мае и июне SkyUp совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь для сезонных работников.