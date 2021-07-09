Сколько стоит земля в Украине: ТОП-3 областей с самыми дорогими и дешевыми участками

В стране самые дорогие участки в Киевской области – цены зависят не только от месторасположения, а и от урожайности и площади

В Украине можно продать землю, но эксперты не советуют спешить / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине открылся рынок земли, однако цены на землю пока не изменились. Экономически обоснованная средняя стоимость земли в данный момент составляет 51,2 тыс. грн за гектар, рассчитали аналитики УКАБ, но цены различаются в зависимости от региона.

На формирование цены, также влияет площадь участка, его нормативная денежная оценка, арендная плата, месторасположения и средняя урожайность.

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ТОП-3 регионов с самой дорогой землей:

Киевская область – 75 тыс. грн/1 га;

Хмельницкая область – 70 тыс. грн/1 га;

Тернопольская область – 70 тыс. грн/1 га.

ТОП-3 регионов с самой дешевой землей:

Волынская область – 32 тыс. грн/1 га;

Донецкая область – 33 тыс. грн/1 га;

Херсонская область – 34 тыс. грн/1 га.

Фото: УКАБ

"Сейчас для определения экономически взвешенной стоимости сельскохозяйственных земель нужно учесть текущую арендную плату за землю (как доход от размещенных инвестиций) и ставку по долгосрочным кредитам в иностранной валюте (в качестве критерия оценки использования денежных средств). В 2020 году арендная плата за землю составляла в среднем 3425 грн за 1 гектар по Украине, а ставка по долгосрочным кредитам в иностранной валюте – 6,7%", – сообщили в УКАБ.

Ранее мы сообщали, что покупка государственных земельных участков в Украине станет возможной только в электронном формате с помощью специальной онлайн-системы. Это предусматривает закон о земельных торгах, который уже частично вступил в силу

А министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что цена на землю пойдет вверх. Но украинцам не следует спешить с продажей земли, ведь будет дорожать и ее аренда.

Кстати, по расчетам правительства, в первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое. В свою очередь, специалисты советуют украинцам не спешить с продажей после открытия рынка земли – гектары будут дорожать постепенно, а не сразу после запуска рынка.