Сколько стоит доллар 21 апреля – курс в ПУМБ, Ощадбанке и ПриватБанке

Курс доллара в разных банках 21 апреля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине остается зафиксированным с 24 февраля и составляет 29,25 грн. Недавно Нацбанк разрешил украинским финучреждениям продавать доллары, однако с условием, что курс не будет отклоняться от официального на более чем 10%.

"Сегодня" узнали, какой курс доллара установили банки на 21 апреля.

Реклама

Что происходит в банках

Итак, согласно данным специализированного сайта "Минфин", курс доллара в банках таков:

ПриватБанк – 29,25/32,18 грн (покупка/продажа);

Monobank – 29,25/30,00 грн (карточный курс);

Альфа-Банк – 31,50/32,17 грн;

Райффайзен Банк – 31,50/32,10 грн;

Ощадбанк – 29,50/32,18;

ПУМБ – 31,50/32,18 грн.

Как обменники зарабатывают на украинцах и где покупать доллар

Ранее "Сегодня" рассказывали, что обменные пункты – вполне легальное явление, конечно, если у этого киоска есть лицензия. Здесь можно как купить валюту, так и продать ее за гривни.

Реклама

Курс продажи и покупки отличается, именно на этой разнице, которая называется "спред", и зарабатывают такие пункты. В среднем с одного доллара зарабатывают 0,3 грн, если разница составляет 30 копеек, однако всегда есть способ, как взять с клиента больше.

Например, продавать валюту в ночное время. Это стоит дороже, и маржа может составить 0,5-0,7 грн. Также верный друг обменников это спрос, благодаря которому они могут повышать цену на услуги.

Выгоднее менять средства в спальных районах, там меньше поток людей, соответственно, меньший спрос и наценка.

Реклама

О том, где лучше покупать валюту, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, что делать с долларом во время войны, и где и как обменять поврежденные иностранные банкноты.