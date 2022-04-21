Сколько стоит доллар 21 апреля – курс в ПУМБ, Ощадбанке и ПриватБанке

Курс доллара в разных банках 21 апреля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Официальный курс доллара в Украине остается зафиксированным с 24 февраля и составляет 29,25 грн. Недавно Нацбанк разрешил украинским финучреждениям продавать доллары, однако с условием, что курс не будет отклоняться от официального на более чем 10%.
"Сегодня" узнали, какой курс доллара установили банки на 21 апреля.
Что происходит в банках
Итак, согласно данным специализированного сайта "Минфин", курс доллара в банках таков:
- ПриватБанк – 29,25/32,18 грн (покупка/продажа);
- Monobank – 29,25/30,00 грн (карточный курс);
- Альфа-Банк – 31,50/32,17 грн;
- Райффайзен Банк – 31,50/32,10 грн;
- Ощадбанк – 29,50/32,18;
- ПУМБ – 31,50/32,18 грн.
Как обменники зарабатывают на украинцах и где покупать доллар
Ранее "Сегодня" рассказывали, что обменные пункты – вполне легальное явление, конечно, если у этого киоска есть лицензия. Здесь можно как купить валюту, так и продать ее за гривни.
Курс продажи и покупки отличается, именно на этой разнице, которая называется "спред", и зарабатывают такие пункты. В среднем с одного доллара зарабатывают 0,3 грн, если разница составляет 30 копеек, однако всегда есть способ, как взять с клиента больше.
Например, продавать валюту в ночное время. Это стоит дороже, и маржа может составить 0,5-0,7 грн. Также верный друг обменников это спрос, благодаря которому они могут повышать цену на услуги.
Выгоднее менять средства в спальных районах, там меньше поток людей, соответственно, меньший спрос и наценка.
О том, где лучше покупать валюту, читайте в нашем материале.
"Сегодня" также писали, что делать с долларом во время войны, и где и как обменять поврежденные иностранные банкноты.