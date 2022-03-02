"Сильпо", АТБ и NOVUS меняют правила — как будут работать магазины в условиях войны

Как будут работать известные сети супермаркетов в условиях войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
После начала полномасштабной войны на территории Украины бизнес вынужден был сменить график работы и ввести некоторые ограничения.
"Сегодня" расскажет вам, как изменилась специфика работы ведущих сетей супермаркетов в Украине.
Работа супермаркетов "Сільпо"
График работы магазинов меняется в зависимости от конкретной ситуации в конкретном городе, в том числе и продолжительности комендантского времени. Все изменения в расписании работы сеть сразу сообщает в социальных сетях и в официальных чатах в Telegram и Viber.
В сети действуют протоколы безопасности во время военного положения, поэтому некоторые услуги останутся недоступными. Касается это и сервиса онлайн-заказов.
Среди других изменений:
- на кассе можно снять наличные деньги с лимитом до 6000 рублей;
- отдать свои баллы можно в поддержку украинской армии в фонд "Вернись живым".
Сеть также заявляет о нехватке рабочих рук и просит волонтеров помочь в такой сложной ситуации, обратившись с паспортом к администраторам.
Работа супермаркетов АТБ
График работы магазинов зависит от конкретной ситуации на определенной территории. Актуальную информацию о супермаркетах, в тот или иной день не работающих, сеть публикует на своем сайте.
Изменения в сети после введения военного положения:
- деньги на кассе можно снять с лимитом до 6000 рублей;
- магазины, в которых есть подвальные помещения, открывают их для всех, кому негде укрыться в период воздушной тревоги. В них также будет сформирован необходимый запас питьевой воды. Список можно узнать здесь;
- с 28 февраля торговая сеть сняла с реализации алкогольную продукцию во всех магазинах;
- во всех магазинах с 1 марта будет звучать только украинская музыка. Музыкальное сопровождение в магазинах будет звучать не громко и фоном, чтобы не мешать услышать сирену об опасности.
С 28 февраля АТБ ввела еще одно ограничение – продажу товаров социальной группы не больше 2 единиц в одни руки. Ограничения действуют на следующие продукты:
- хлеб;
- батоны;
- крупы;
- сахар;
- соль;
- макаронные изделия;
- растительное масло.
Работа магазинов NOVUS
График работы магазинов и перечень неработающих сеть публикует на своем сайте и на своей странице в Facebook. Как отметили в сети, есть определенные трудности с поставкой всех товаров.
"Сейчас мы столкнулись со значительными сложностями в вопросе поставок всех товаров, работаем круглосуточно, чтобы найти и привезти на полки магазинов хоть какие-то продукты", – написали они в Facebook.
С 1 марта 2022 года NOVUS также снял с продаж алкогольную продукцию во всех своих магазинах.
McDonald's прекратил работу в Украине
Рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников и клиентов.
"Мы остаемся закрытыми. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их же безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас" , – написали они в соцсетях.
Раньше мы писали, как бизнес наживается на украинцах в условиях войны.
Также мы рассказывали: НБУ заверил, что банковская система во время войны будет продолжать работу, но есть несколько нюансов.