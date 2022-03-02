"Сільпо", АТБ та NOVUS змінюють правила — як працюватимуть магазини в умовах війни

Як працюватимуть відомі мережі супермаркетів в умовах війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабної війни на території України бізнес змушений був змінити графік роботи та ввести певні обмеження.

"Сьогодні" розповість вам, як змінилася специфіка роботи провідних мереж супермаркетів в Україні.

Реклама

Робота супермаркетів "Сільпо"

Графік роботи магазинів змінюється залежно від конкретної ситуації в конкретному місті, зокрема, і тривалості комендантського часу. Про всі зміни у розкладі роботи мережа одразу повідомляє у соціальних мережах та в офіційних чатах в Telegram і Viber.

У мережі діють протоколи безпеки на час воєнного стану, тому деякі сервіси залишаться недоступними. Стосується це і сервісу онлайн-замовлень.

Серед інших змін:

Реклама

на касі можна зняти готівку з лімітом до 6000 грн;

віддати свої бали можна на підтримку української армії у фонд "Повернись живим".

Мережа також заявляє про брак робочих рук та просить волонтерів допомогти у такій складній ситуації, звернувшись з паспортом до адміністраторів.

Робота супермаркетів АТБ

Графік роботи магазинів також залежить від конкретної ситуації на певній території. Актуальну інформацію про супермаркети, які в той чи інший день не працюють, мережа публікує на своєму сайті.

Зміни в мережі після запровадження військового стану:

Реклама

кошти на касі можна зняти з лімітом до 6000 грн;

магазини, в яких є підвальні приміщення, відкривають їх для всіх, кому нема де сховатися в період повітряної тривоги. В них також буде сформовано необхідний запас питної води. Перелік можна дізнатися тут;

з 28 лютого торговельна мережа зняла з реалізації алкогольну продукцію у всіх магазинах;

у всіх магазинах з 1 березня звучатиме лише українська музика. Музичний супровід у магазинах буде лунати не голосно та фоном, щоб не заважати почути сирену про небезпеку.

З 28 лютого АТБ запровадила ще одне обмеження — продаж товарів соціальної групи не більше 2 одиниць в одні руки. Обмеження діють на такі продукти:

хліб;

батони;

крупи;

цукор;

сіль;

макаронні вироби;

олія.

Робота магазинів NOVUS

Графік роботи магазинів та перелік тих, що не працюють, мережа публікує на своєму сайті та на своїй сторінці у Facebook. Як зазначили у мережі, наразі є певні труднощі з постачанням усіх товарів.

"Наразі, ми стикнулись зі значними складнощами в питанні поставок усіх товарів, працюємо цілодобово, щоб знайти та привезти на полиці магазинів хоча б якісь продукти", — написали вони у Facebook.

З 1 березня 2022 року NOVUS також зняв з продажу алкогольну продукцію у всіх своїх магазинах.

У звʼязку із запровадженням мораторію на підвищення цін жодна з мереж ціни не збільшує з 24 лютого, проте працюють без акційних пропозицій.

McDonald's припинив роботу в Україні

Ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників.

"Ми залишаємося закритими. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними задля їхньої ж безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас", – написали вони у соцмережах.

Раніше ми писали, як бізнес наживається на українцях в умовах війни.

Також ми розповідали: НБУ запевнив, що банківська система під час війни продовжуватиме роботу, але є кілька нюансів.