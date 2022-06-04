Схемы удивляют! Как украинцы наживают целое состояние на разнице курса валют

В Украине образовалось три валютных курса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После того, как Нацбанк ввел некоторые послабления и новые ограничения на валютном рынке, в Украине образовалось сразу три валютных курса. Импортеры покупают валюту по самому низкому курсу, карточные операции обходятся на 10% дороже, а наличная валюта продается еще дороже.

"Сегодня" разбирались, можно ли на этом как-то сэкономить или заработать.

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Тройственный курс

На сегодняшний день в Украине действует фактически три валютных курса. Продукцию критического импорта завозят в страну за валюту, которую обязывают продавать экспортеров и айтишников по фиксированному с начала войны курсу – 29,25 грн за доллар.

При этом курсы транзакций по карточным гривневым счетам за рубежом банкам разрешили устанавливать на свое усмотрение. И они повысили их, но где-то на 10% от официального курса.

Так, большинство финучреждений конвертирует гривню на счетах клиентов в местную валюту через доллар по курсу 32-33 грн за долл. Например, Ощадбанк по карточным операциям привязался к курсу 32,27 грн за доллар, ПриватБанк – 32,68 грн за доллар, "Укрэксим" – по 32,17 грн, а Укргазбанк – 32,15 грн за доллар. Как видите, курсы довольно похожи, хоть и отличаются на несколько десятков копеек.

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Но наличный курс валюты куда как более высокий. В большинстве банков американца продают на 4 гривни дороже. В "Укрэксиме" в тот же день доллар стоил 36,25 грн, а в Привате – 36 грн. Принимали банки валюту где-то на гривню дешевле. Похожие валютные курсы на наличку наблюдаются и в обменных пунктах черного рынка.

Другими словами, если удастся конвертировать гривню в валюту за рубежом по курсу карточных операций и завезти ее снова в страну, то можно заработать как минимум 10% на ровном месте.

"Официально курс доллара в Украине с начала войны держится на уровне 29,25 грн. Этот курс доступен для импортеров и чуть более высоким могут воспользоваться беженцы, кто платит за рубежом национальной валютой. Неофициально курс меняется регулярно и даже достигал уровня в 40 гривен за доллар. С тех пор, как НБУ отпустил наличный курс доллара и разрешил банкам продавать валюту по любому курсу, цена иностранной валюты нестабильная", – поясняет аналитик компании Esperio Александр Болтян.

При этом люди, у которых есть накопления в валюте на банковских счетах, продать валюту по такой цене не могут.

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"Даже при курсе в 36 гривен за доллар продажа валюты со счета осуществится по 29,25 гривни за доллар. Ситуация критическая для банковского сектора и структуры пытаются максимально заработать. Кредитная задолженность населения и компаний будет расти, отток денежных средств с депозитов неизбежен, новые кредиты люди брать сейчас не будут. Получается, что если война не закончится, то банковский сектор может рухнуть и все денежные средства на счетах сгорят. Поэтому мы и наблюдаем такое отношение к конвертируемой валюте со стороны банков", – поясняет Александр Болтян.

Борьба с валютным туризмом

Нацбанк объявил о том, что в день украинцы выводили из страны по льготному курсу валюты на сумму 100 млн долларов. Несмотря на то, что эксперты ставят под сомнение эту цифру, они признают – да, украинцы вовсю пользуются курсовой разницей и ездят за рубеж, чтобы там снимать валюту в банкоматах по льготному курсу, а в Украине продавать ее уже по коммерческому.

Правда, в последнее время с этим пытаются бороться. Так НБУ ограничил максимальную сумму, которую украинцы могут снять в иностранных банкоматах с гривневых счетов, 50-ю тысячами гривен в месяц. Ранее этот лимит составлял 100 тысяч гривен в месяц.

"Если говорить о способах вывода денег за рубеж по льготному курсу, то отметим, что НБУ позаботился, чтоб исключить такую возможность. Запрещены операции по покупке криптовалют, а также пополнение через валютные кошельки Revolut, или через PayPal", – говорит Александр Болтян.

Правда, граждане нашли, как обойти это ограничение. Они теперь открывают в два раза больше карточек разных банков. Если раньше по трем картам можно было обменять 300 тысяч гривен в месяц, то теперь используют карты шести банков или открывают дополнительный счет на мужа, который не может выехать из страны, или других родственников.

"Сейчас украинцы могут только полумошенническими способами реализовывать свои потребности в валюте. Можно передать знакомым за рубеж несколько карт украинских банков, открытых в разных банках на одного человека. По каждой карте можно снимать в банкомате валюту на сумму до 50 тысяч гривен в месяц, около 1,690 доллара", – говорить Александр Болтян.

Правда, стоит помнить о том, что при пересечении границы действуют лимиты, при которых валюту не нужно декларировать. При этом ограничения действуют как на вывоз, так и на ввоз валюты.

"Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы без письменного декларирования таможенному органу в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро", – сообщили в НБУ.

Поэтому эксперты говорят, что есть еще один полулегальный способ, которым пользуются сейчас многие.

"Можно договариваться с кем-то заграницей о взаимной выручке. Вы тут передаете гривню родственникам, которым кто-то из-за границы шлет деньги, а там вашим знакомым передают евро, на территории стран ЕС, например. И получается, что вы тут не платите за конвертацию, а человек там не платит за конвертацию. Как раз в том случае, когда у человека в Украине есть деньги, а сам он решил пока пожить за рубежом, второй способ будет максимально удобным. Учитывая большое количество заробитчан, которые годами передают своим родным деньги в Украину, – найти такие взаиморасчёты не составит труда", – резюмирует Александр Болтян.

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