Схеми дивують! Як українці наживають статки на різниці курсу валют

В Україні утворилося три валютних курси / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після того, як Нацбанк запровадив деякі послаблення та нові обмеження на валютному ринку, в Україні утворилося відразу три валютні курси. Імпортери купують валюту за найнижчим курсом, карткові операції обходяться на 10% дорожче, а готівкова валюта продається ще дорожче.

"Сьогодні" розбиралися, чи можна на цьому якось заощадити чи заробити.

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Потрійний курс

На сьогодні в Україні діє фактично три валютні курси. Продукцію критичного імпорту завозять до країни за валюту, яку зобов'язують продавати експортерів та айтішників за фіксованим з початку війни курсом – 29,25 грн за долар.

При цьому курси транзакцій за картковими гривневими рахунками за кордоном банкам дозволили встановлювати на власний розсуд. І вони підвищили їх, але десь на 10% офіційного курсу.

Так, більшість фінустанов конвертує гривню на рахунках клієнтів у місцеву валюту через долар за курсом 32-33 грн за дол. долар. Наприклад, Ощадбанк за картковими операціями прив'язався до курсу 32,27 грн за долар, ПриватБанк – 32,68 грн за долар, "Укрексім" – по 32,17 грн, а Укргазбанк – 32,15 грн за долар. Як бачите, курси досить схожі, хоч і відрізняються на кількадесят копійок.

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Але готівковий курс валюти значно вищий. У більшості банків американця продають на 4 гривні дорожче. В "Укрексімі" того ж дня долар коштував 36,25 грн, а в Приваті – 36 грн. Приймали банки валюту десь на гривню дешевше. Схожі валютні курси на готівку спостерігаються й у обмінних пунктах чорного ринку.

Іншими словами, якщо вдасться конвертувати гривню у валюту за кордоном за курсом карткових операцій та завезти її знову до країни, то можна заробити щонайменше 10% на рівному місці.

"Офіційно курс долара в Україні від початку війни тримається на рівні 29,25 грн. Цей курс доступний для імпортерів і трохи вищим можуть скористатися біженці, які платять за кордоном національною валютою. Неофіційно курс змінюється регулярно і навіть досягав рівня 40 гривень за долар. Відколи НБУ відпустив готівковий курс долара і дозволив банкам продавати валюту за будь-яким курсом, ціна іноземної валюти нестабільна", – пояснює аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

При цьому люди, які мають накопичення у валюті на банківських рахунках, продати валюту за такою ціною не можуть.

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"Навіть при курсі 36 гривень за долар продаж валюти з рахунку здійсниться по 29,25 гривны за долар. Ситуація критична для банківського сектора та структури намагаються максимально заробити. Кредитна заборгованість населення і компаній зростатиме, відтік коштів із депозитів неминучий, нові кредити люди не братимуть зараз. Виходить, якщо війна не закінчиться, то банківський сектор може впасти і всі кошти на рахунках згорять. Тому ми й спостерігаємо таке ставлення до валюти, що конвертується з боку банків", – пояснює Олександр Болтян.

Боротьба з валютним туризмом

Нацбанк оголосив про те, що в день українці виводили з країни за пільговим курсом валюти на суму 100 млн доларів. Незважаючи на те, що експерти ставлять під сумнів цю цифру, вони визнають – так, українці користуються курсовою різницею і їздять за кордон, щоб там знімати валюту в банкоматах за пільговим курсом, а в Україні продавати її вже за комерційним.

Щоправда, останнім часом із цим намагаються боротися. Так, НБУ обмежив максимальну суму, яку українці можуть зняти в іноземних банкоматах із гривневих рахунків, 50 тисячами гривень на місяць. Раніше цей ліміт становив 100 тисяч гривень на місяць.

"Якщо говорити про способи виведення грошей за кордон за пільговим курсом, то зазначимо, що НБУ подбав, щоб виключити таку можливість. Заборонені операції з купівлі криптовалют, а також поповнення через валютні гаманці Revolut, або через PayPal", – каже Олександр Болтян.

Щоправда, громадяни знайшли, як оминути це обмеження. Вони тепер відкривають удвічі більше карток різних банків. Якщо раніше за трьома картками можна було обміняти 300 тисяч гривень на місяць, то тепер використовують картки шести банків або відкривають додатковий рахунок на чоловіка, який не може виїхати з країни, або інших родичів.

"Наразі українці можуть лише напівшахрайськими способами реалізовувати свої потреби у валюті. Можна передати знайомим за кордон кілька карток українських банків, відкритих у різних банках на одну людину. За кожною карткою можна знімати у банкоматі валюту на суму до 50 тисяч гривень на місяць, близько 1,690 долара", – каже Олександр Болтян.

Щоправда, варто пам'ятати, що при перетині кордону діють ліміти, за яких валюту не потрібно декларувати. При цьому обмеження діють як на вивезення, так і на ввезення валюти.

"Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту та банківські метали без письмового декларування митному органу у сумі/вартості, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро", – повідомили у НБУ.

Тому експерти кажуть, що є ще один напівлегальний спосіб, яким користується зараз багато хто.

"Можна домовлятися з кимось закордоном про взаємну виручку. Ви тут передаєте гривню родичам, яким хтось із-за кордону шле гроші, а там вашим знайомим передають євро, на території країн ЄС, наприклад. І виходить, що ви тут не платите за конвертацію, а людина там не платить за конвертацію. Якраз у тому випадку, коли людина в Україні має гроші, а сама вона вирішила поки що пожити за кордоном, другий спосіб буде максимально зручним. Враховуючи велику кількість заробітчан, які роками передають своїм рідним гроші до України, – знайти такі взаєморозрахунки не важко", – резюмує Олександр Болтян.

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