"Северный поток – 2" зимой Европе не поможет: партнер "Газпрома" ожидает затяжную сертификацию

"Северный поток - 2" не смогут запустить до конца года / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский газопровод "Северный поток – 2" не сможет помочь улучшить ситуацию с газом в Европе этой зимой.

Как заявил генеральный директор энергетического концерна Uniper (партнера "Газпрома") Клаус-Дитер Маухбах, Федеральное сетевое агентство ФРГ, вероятнее всего, не выдаст разрешение на эксплуатацию "Северного потока – 2" в ближайшее время, передает Reuters.

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"Насколько мне известно, сертификация трубопровода будет настолько поздней, что, вероятно, он не сможет помочь нам этой зимой", – сказал Клаус-Дитер Маухбах.

Проект решения в Европейскую компанию Федеральное сетевое агентство ФРГ должно отправить сразу после того, как завершатся все проверки.

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Немецкий энергетический концерн Uniper является старейшим в стране импортером российского газа. Компания инвестировала в строительство "Северного потока – 2" 950 млн евро.

Когда могут сертифицировать "Северный поток – 2"

Как заявляла представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела, одобрить сертификацию российского газопровода "Северный поток – 2" могут в течение двух месяцев, затем процедура может быть продлена.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что обязательным условием для сертификации "Северного потока-2" является разблокирование доступа европейских покупателей к приобретению российского и центральноазиатского газа на восточной границе Украины.

Тем временем кандидат в канцлеры Германии и лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет заявил, что газопровод "Северный поток – 2" необходимо ввести в эксплуатацию. В то же время при этом должны учитываться интересы Украины.