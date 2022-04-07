Самый опасный кредитный крючок: как банки загоняют украинцев в долговую яму

Какие кредиты самые опасные / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Долги ложатся на плечи украинцев тяжелым грузом, особенно во время таких критических моментов, как война. Для некоторых людей жизнь в кредит стала обыденностью и с каждым годом они все глубже загоняют себя в эту яму.

Основатель компании Performance Managment Сергей Сароян рассказал "Сегодня", как перестать жить в кредит.

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Важно понимать, что банки осуществляют свою деятельность не ради благотворительности, а ради денег, вследствие чего им хочется чтобы их услугами пользовалось как можно больше людей и желательно как можно чаще, говорит эксперт.

Сароян утверждает, что основным банковским продуктом является именно потребительское кредитование.

Стоит ли брать кредит

Если у вас возникла идея взять кредит, то в первую очередь необходимо оценить всю выгоду от обладания желанной вещью прямо сейчас, а не, скажем, через пару месяцев, в течение которых получится накопить на покупку своими силами.

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"Оформляя кредит, люди по сути берут в долг сами у себя в будущем, ведь деньги в любом случае придется отдавать", – подсказывает эксперт.

Именно поэтому стоит взвесить все за и против:

насколько покупка в кредит обойдется дороже;

сохранится ли возможность вести привычный образ жизни и тд;

какая долгосрочная польза у этой покупки.

Условная стиральная машина в кредит позволит сэкономить время, а обучающий курс – повысить квалификацию, тогда как поездка в отпуск на заемные средства ничего кроме финансовых убытков не принесет.

Да и отпуск может оказаться неудачным, из-за чего оплачивать проценты по долгу будет совсем уж печально.

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Самый опасный крючок

Кредитная карта является самым опасным крючком, на который может попасться человек, считает экономист.

Ее активно пытаются всучить под любым предлогом, мол, "пусть лежит у вас на всякий случай".

"Это не спроста, ведь начав пользоваться ею можно легко оказаться в ситуации, когда дата очередной зарплаты будет ожидаться с целью закрытия задолженности размером с саму зарплату в рамках установленного льготного периода", – предупреждает Сароян.

Банки любят повышать лимит карты без предупреждения из-за чего у пользователя, особенно на фоне возможности тратить деньги банка без процентов в течение некоторого времени, легко может сложиться иллюзия финансовой свободы.

Это приводит к более смелым тратам по карте и в итоге задолженность на конец месяца начинает нарастать как снежный ком.

Такими темпами выйти за рамки льготного периода и попасть под суровые проценты довольно легко.

Главный совет – если расходы по карте начинают превышать 10-20% от дохода, причем происходит это стабильно на протяжении нескольких месяцев, то это сильный звоночек к тому, чтобы более трезво взглянуть на свои расходы:

позвонить в банк – сократить лимит до минимума;

начать экономить с целью закрытия карты в максимально короткие сроки.

Война и ипотека

Ранее мы рассказывали, что будет с ипотечным кредитом, если дом разрушен войной. Согласно законодательству, ипотека в таком случае прекращается, но долговые обязательства не прекращаются.

Банки часто требуют клиентов погасить долг и суды тянуться годами. По словам юристов, суд часто пытается разделить выплату кредита и получение компенсации за разрушенное имущества на два отдельных процесса.

"Сегодня" также писали, почему банки внезапно начали отменять кредитные каникулы и рассказывали, выдают ли банки кредиты сейчас.