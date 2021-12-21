Самолетами не летают? Что украинцы покупают меньше всего за "тысячу Зеленского"

Наименее украинцы тратят на музеи и авиабилеты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Меньше всего украинцы тратят "ковидную" тысячу на авиабилеты, в то время как наиболее популярной категорией расходов являются книги.

Об этом сообщил Олег Гороховский, соучредитель Monobank в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в целом открыто почти 1,9 миллионов карт "єПідтримка" от Monobank. А свои выплаты уже получили 1,5 миллионов клиентов, сумма составляет 1,5 млрд гривен.

Самыми популярными категориями являются:

книжные магазины 43,6%;

кинотеатры 26,32%;

билеты на поезд по Украине 13,11%;

театры 8,38%;

спортзалы 5,20%.

Наименее же самыми популярными категориями оказались походы на концерты (2,51%), музеи (0,49%) и покупка авиабилетов по Украине (0,38%).

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Что такое "тысяча Зеленского"

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированы двумя дозами смогут получить от государства 1000 грн. А уже 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам по программе "єПідтримка".

На что можно потратить деньги:

книги;

посещение спортивного зала;

билеты на внутренние рейсы;

лекарство;

поход в некоторые рестораны и кафе;

билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.

Раньше мы писали о топ-8 затрат на "тысячу Зеленского", а также подготовили пошаговую инструкцию, как получить деньги за вакцинацию.