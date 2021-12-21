Літаками не літають? Що українці купують найменше всього за "тисячу Зеленського"

Найменш українці витрачають на музеї та авіаквитки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Найменше українці витрачають "ковідну" тисячу на авіаквитки, натомість найбільш популярною категорією витрат є книги.
Про це повідомив Олег Гороховський, співзасновник Monobank, у своєму Telegram-каналі.
Він зауважив, що загалом відкрито майже 1,9 мільйонів карт "єПідтримка" від Monobank. А свої виплати вже отримали 1,5 мільйона клієнтів, сума становить 1,5 млрд гривень.
Найпопулярнішими категоріями витрат є:
- книжкові магазини — 43,6%;
- кінотеатри — 26,32%;
- квитки на потяг по Україні — 13,11%;
- театри — 8,38%;
- спортзали — 5,20%.
Натомість найменш популярними категоріями виявились походи на концерти (2,51%), музеї (0,49%) та купівля авіаквитків по Україні (0,38%).
Що таке "тисяча Зеленського"
Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що усі вакциновані двома дозами зможуть отримати від держави 1000 грн. А вже 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям за програмою "єПідтримка".
На що можна витратити гроші:
- книги;
- відвідування спортивної зали;
- квитки на внутрішні рейси;
- ліки;
- похід у деякі ресторани та кафе;
- квитки в театр чи кінотеатр, музей чи на концерт.
Раніше ми писали про топ-8 витрат на "тисячу Зеленського", а також підготували покрокову інструкцію, як отримати гроші за вакцинацію.