Рынок труда в апреле – что мешает украинцам найти работу

Украинцы назвали ряд проблем, которые не дают им найти работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны России против Украины многие граждане потеряли работу и испытывают трудности с поиском новой.

Как пишет Work.ua, результаты опроса среди пользователей показали, что есть ряд препятствий на пути к финансовой безопасности.

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Самая главная проблема в условиях военного положения – отсутствие вакансий в городе или селе, где проживает человек. С ней столкнулась треть опрошенных (34%).

Если вакансии все-таки есть, часто за работу предлагают малую зарплату – на эту проблему указали еще 21% людей. В среднем украинцы предпочитают зарабатывать 15,5 тыс. грн, в то же время работодатели предлагают до 13,7 тыс. грн в месяц.

Еще часть людей (18%) не знают, как и где искать работу. С этим проще – следует начать с написания резюме и мотивационного письма. Далее определиться с вакансией и промониторить проверенные сайты по поиску работы.

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Кроме того, некоторым украинцам (12%) мешает в поиске места труда психологическое состояние. Как известно, ментальное здоровье напрямую связано с физическим, поэтому, чтобы наладить жизнь, нужно, прежде всего, успокоиться, насколько это возможно.

Ряд соискателей работы (8%) отметили, что не имеют возможности физически ходить на работу. Некоторые (4%) не имеют технических возможностей для дистанционного труда, еще 3% украинцев находятся в зоне боевых действий.

Работа во время войны

Ранее сайт "Сегодня" писал о самые популярные вакансии в разных городах Украины и сколько за них платят. В основном предлагают работу в крупных городах – Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье, а также в Кривом Роге, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске и Тернополе.

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Среди популярных вакансий есть программисты, разнорабочие, копирайтеры, менеджеры по продажам, водители, операторы колл-центра, консультанты, повара и дизайнеры. На этих должностях можно заработать от 6500 до 170 000 грн в месяц.

Некоторые работодатели готовы нанимать людей без опыта и у них есть шанс неплохо заработать. Особенно на таких работах как копирайтер или оператор колл-центра.

В Польше также активно нанимают украинских граждан на разные должности. Есть работа для женщин, но гораздо более востребованы мужчины. Важным условием хорошей работы в соседней стране является знание польского языка. Узнайте также, что ждет украинцев на рынке труда после войны.