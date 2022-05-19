Рынок топлива сойдет с ума: что ждет водителей на АЗС в ближайшее время

Цены на заправках пойдут вверх, а бензина больше не станет / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
В ближайшее время, после отмены госрегулирования цен на бензин, обеспечить заявленную правительством стоимость топлива (52-58 грн за литр) никак не получится.
Об этом "Сегодня" рассказали эксперты в эксклюзивном материале.
По словам участников рынка, из-за дефициты бизнес и фермеры выкупали все мелкооптовые партии, что повлекло рост стоимости энергоресурсов.
"Оптовые цены уже неделю не растут, дизель держится на уровне 65-63 грн на бензонорму. Можно сказать, что цены даже немного снизились. Еще неделю назад дизель в опте стоил 70 грн за литр. Нужно понимать, что пока на опте цена будет выше, чем на АЗС, на АЗС топливо не появится", – сказал основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.
Эксперт утверждает, что именно аграрии и бизнес сейчас формируют спрос на оптовые партии, потому что боятся не успеть сделать все необходимые полевые работы.
Леушкин считает, что в ближайшее дни топлива на заправках больше не станет, поскольку импорт, хоть и растет, но все еще превышает предложение.
"Со временем сети АЗС, уважающие себя и своих клиентов, будут наполняться, и купить топливо с каждым днем будет все проще", – заявляет Леушкин.
Когда появится бензин?
Точные даты, когда дефицит будет ликвидирован и бензин начнут продавать без ограничений эксперты сказать не могут.
Проблема заключается в том, что трейдеры хоть и законтрактовали необходимые ресурсы, но не могут их довезти из европейских портов в Украину.
"Вопрос решается, те же поляки удивляются нашим темпам, но все равно нужно время. Ожидается, что месяца два. Это при условии, что ничего не случится, а на войне произойти может все что угодно", – считает директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.
Что будет с ценами?
По словам экспертов, в ближайшее время на рынке сохранится дефицит топлива и цены будут колебаться в диапазоне 55-70 грн за литр.
Когда рынок насытится, они пойдут вниз, но конкретное время назвать невозможно.
"Сегодня" ранее писали, какие схемы придумали мошенники во время бензинового кризиса, и рассказывали, что происходит с ценам на АЗС.