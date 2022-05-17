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Цены на топливо снова пробили потолок: какая ситуация на АЗС ОККО, WOG, Авиас и Shell

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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17 мая, 20:35
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Рассказываем об актуальных ценах на бензин, дизель и автогаз в Украине 17 мая
Кратко об актуальных ценах на заправках
Кратко об актуальных ценах на заправках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация с дефицитом топлива в Украине остается сложной. В разных городах очереди на заправки все больше, а цены – все выше.

Редакция "Сегодня" промониторила ресурс AutoRia и предлагает узнать, по чем разные сети АЗС сбывают бензин, дизель и автогаз 17 мая.

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ОККО

В сети ОККО за день резко поднялись цены на все виды топлива. Бензин А-95 раньше продавали по 37,68 грн/л, а теперь – по 39,86 грн/л. Литр А-95+ стоит 41,84 грн вместо 39,58 грн.

А-92 теперь сбывают по 39,86 грн/л вместо 37,68 грн/л, а автогаз оценивают на уровне 35,99 грн/л вместо 33,99 грн/л.

WOG

Подобная ситуация на заправках WOG, где продают А-95 по 39,86 грн/л, хотя раньше его можно было купить за 37,68 грн/л. В продаже появился А-95+, реализуемый за 41,84 грн/л.

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На этих АЗС сбывают и дизель, который подешевел. Литр топлива теперь стоит 42,31 грн, а не 42,63 грн/л как раньше.

Авиас

Существенно подорожали все виды продукции в сети Авиас. За литр А-95 придется отдать 42 грн вместо 37,74 грн. Премиальный А-95+ стоит 42,5 грн/л вместо 38,34 грн/л.

Подорожал бензин А-92, реализуемый по 41 грн/л, тогда как раньше он стоил 36,74 грн/л. Цена на дизель подскочила от 42,63 грн/л до 44 грн/л. Цену на автогаз здесь удерживают на уровне 34,36 грн/л.

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Shell

Клиентам этой сети заправок придется заплатить 39,86 грн, а не 37,68 грн за литр бензина А-95. Появился в продаже премиальный А-95+ по цене 41,84 грн/л.

На АЗС реализуют также дизельное топливо – литр за 42,31 грн. Это на 31 коп. меньше, чем накануне.

Ситуация на рынке

Во всех сетях заправок по Украине резко поднялись цены на топливо. Исключение составляет только дизель, средняя цена на литр которого упала на 4 коп. и теперь он стоит 43,41 грн.

Бензин А-95 продают в среднем по 40,08 грн/л, что на 2,26 грн/л дороже, чем 16 мая. А-95+ сбывают по средней цене 41,65 грн/л – это на 2,46 грн/л больше, чем раньше.

Средняя цена А-92 составляет 39,8 грн/л: подорожание на 2,66 грн/л. Поднялась и стоимость автогаза на 86 коп., его теперь продают в среднем за 34,85 грн/л.

Цены на топливо 17 мая
Цены на топливо 17 мая / Фото: auto.ria.com

Штрафы для нарушителей

Во время войны в Украине государственные органы были вынуждены приостановить проверки. Однако учитывая многочисленные махинации, Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция снова в работе. Осуществляют внеплановые проверки на АЗС для выполнения поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля и по заявкам украинцев.

По результатам проверок в 2022 году было выявлено, что на 73% заправок нарушали ценовую дисциплину. Речь идет о 87 заправках, которые успели посетить работники Госпродпотребслужбы в разных областях Украины.

Нарушителей оштрафовали на 2,5 млн грн и составили 49 предписаний о выполнении законных требований по приведению цен к рекомендованным государством. К административной ответственности привлечены 98 должностных лиц, на которых наложено более 200 тыс. грн штрафов.

Ранее редакция "Сегодня" пообщалась с директором Консалтинговой группы "А-95" Сергеем Куюном и расспросила, чего нужно опасаться украинцам на рынке топлива, ведь в связи с дефицитом участились различные мошеннические схемы. Эксперт также рассказал, могут ли заправки выставлять более высокие цены на топливо, чем разрешает государство.

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