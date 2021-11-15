Ryanair открывает новые рейсы из Украины: куда и когда можно дешево полететь

Теперь со Львова и Херсона будут доступны новые авиарейсы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ирландский лоукостер Ryanair со 2 января 2022 года открывает два новых международных маршрута со Львова и Херсона.

Об этом пишет avianews.com.

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Авиакомпания открывает такие рейсы:

Львов – Братислава (Словакия);

Херсон – Вена (Австрия).

Со Львова в Братиславу рейсы будут осуществляться три раза в неделею, а из Херсона в Вену — два раза в неделею.

Цены на билеты будут достаточно низкими. Минимальная стоимость билета со Львова в Братиславу начинается от 15 евро, а из Херсона в Вену от 19 евро. По самому низкому тарифу Value пассажир может взять с собой только ручную кладь.

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С 27 марта 2022 года Ryanair откроет прямой рейс из Одессы в Венецию. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания уже начала продажу авиабилетов на этот маршрут. Перелеты можно забронировать по цене от 28 евро в одну сторону и от 55,9 евро в обе.

Ранее мы писали, что ирландский лоукостер Ryanair может завезти в Украину для базирования 20 самолетов.