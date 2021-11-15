Ryanair відкриває нові рейси з України: куди і коли можна дешево полетіти

Тепер зі Львова та Херсона будуть доступні нові авіарейси / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Ірландський лоукостер Ryanair з 2 січня 2022 року відкриває два нові міжнародні маршрути зі Львова та Херсона.
Про це пише avianews.com.
Авіакомпанія відкриває такі рейси:
- Львів – Братислава (Словаччина);
- Херсон – Відень (Австрія).
Зі Львова до Братислави рейси здійснюватимуться тричі на тиждень, а з Херсона до Відня — двічі на тиждень.
Ціни на квитки будуть досить низькими. Мінімальна вартість квитка зі Львова до Братислави починається від 15 євро, а з Херсона до Відня – від 19 євро. За найнижчим тарифом Value пасажир може взяти із собою лише ручну поклажу.
Ryanair запускає новий рейс до Італії
З 27 березня 2022 року Ryanair відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень по четвергах та неділях.
Авіакомпанія вже розпочала продаж авіаквитків на цей маршрут. Перельоти можна забронювати за ціною від 28 євро в один бік та від 55,9 євро в обидва.
Раніше ми писали, що ірландський лоукостер Ryanair може завезти до України для базування 20 літаків.