Ryanair відкриває нові рейси з України: куди і коли можна дешево полетіти

Тепер зі Львова та Херсона будуть доступні нові авіарейси / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ірландський лоукостер Ryanair з 2 січня 2022 року відкриває два нові міжнародні маршрути зі Львова та Херсона.

Про це пише avianews.com.

Реклама

Авіакомпанія відкриває такі рейси:

Львів – Братислава (Словаччина);

Херсон – Відень (Австрія).

Зі Львова до Братислави рейси здійснюватимуться тричі на тиждень, а з Херсона до Відня — двічі на тиждень.

Ціни на квитки будуть досить низькими. Мінімальна вартість квитка зі Львова до Братислави починається від 15 євро, а з Херсона до Відня – від 19 євро. За найнижчим тарифом Value пасажир може взяти із собою лише ручну поклажу.

Реклама

Ryanair запускає новий рейс до Італії

З 27 березня 2022 року Ryanair відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень по четвергах та неділях.

Авіакомпанія вже розпочала продаж авіаквитків на цей маршрут. Перельоти можна забронювати за ціною від 28 євро в один бік та від 55,9 євро в обидва.

Раніше ми писали, що ірландський лоукостер Ryanair може завезти до України для базування 20 літаків.