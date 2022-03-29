Рубль "поддался слухам": что внезапно произошло на бирже с валютой агрессора

Курс рубля на бирже резко вырос / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский рубль 29 марта резко укрепился по отношению к доллару и даже опустился ниже отметки 90 руб./долл.

Об этом свидетельствуют данные финансовой площадки Investing.com.

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Доллар пошел на резкое снижение относительно российской валюты и впервые с конца февраля опустился ниже 85 рублей.

/ Фото: Investing.com

Центробанк РФ на 29 марта установил курс доллара на уровне 93,7 руб./долл, а евро - 102,67 руб./евро.

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Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телемарафона рассказал, что курс рубля сейчас носит административный характер.

"Курс рубля сейчас административный. В последние дни он укрепился на слухах об успехе переговоров с Украиной", – объяснил реакцию биржи эксперт.

Рубль на оккупированных территориях

Россия незаконно ввела оборот рубля на временно оккупированных территориях, чем грубо нарушила все международные договоренности.

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Согласно украинской Конституции, единственной денежной единицей Украины является гривня, и такие действия категорически запрещаются.

В связи с этим Нацбанк требует от российского Центробанка немедленного прекращения действий по введению обращения других платежных средств на временно захваченной территории.

Такие нарушения агрессор совершает на территории Запорожской и Херсонской областей.

"Сегодня" также писали, стоит ли украинцам покупать доллар на черном рынке, и рассказывали, как Россия ударила воровством в ответ на санкции.