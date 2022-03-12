"Россия заплатит!"Сколько убытков Украине нанесла война

Какие убытки российская армия нанесла Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По первому методу расчета, экономический ущерб от агрессии составляют 119 млрд долл, это почти 3,6 трлн грн.

Об этом рассказал первый заместитель министерки экономики Денис Кудин.

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По его словам, при расчете ведомство использует два основных подхода: прямые одноразовые потери (сколько будет стоить восстановление мостов, дорог, объектов инфраструктуры, больниц, детсадов, школ, разрушенных Россией в Украине) и объем потерь ВВП.

"Мы видим, что в городах, где идут непосредственные боевые действия, экономическая активность остановилась на три четверти, 75% бизнеса прекратили работу. Кто-то в эвакуации, кто-то ждет, когда кончатся боевые действия. В Украине работает каждый второй бизнес, это потери 50% экономической активности", – рассказал Кудин.

В частности, перестали работать большинство металлургических заводов на востоке Украины, а это — сокращение экспорта металлов, доля которых в структуре экспорта была значительной.

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Блокада по России морских путей, в частности в Черном море, почти не дает возможности экспортировать кукурузу, пшеницу и растительное масло.

Кудин отметил, что цифра ущерба будет расти каждый следующий день.

"Россия заплатит"

В Украине запустили проект "Россия заплатит", где будут собирать данные о вреде, нанесенном российской армией гражданам и государству. Это совместная инициатива KSE Institute, Офиса президента и Министерства экономики.

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"Эти данные нужны украинскому правительству для оценки убытков, которые понесло государство и граждане Украины в результате российской агрессии и формирование исков к России в международных судах о возмещении этих убытков", – говорится на официальном сайте проекта.

Как будут взимать компенсацию?

По информации того же заместителя министерки экономики Дениса Кудина, работу над компенсацией ущерба украинское правительство разделяет на три большие части:

Судебная претензионная работа в интернациональных судах. Украина уже подает иски против РФ. Работа по линии сотрудничества с западными правительствами. Уже арестованы золотовалютные резервы Центробанка РФ на сумму 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть одноразовые убытки. Получение репараций. По словам Дениса Кудина, репарации бывают денежными и натуральными: Украина могла бы получать энергоресурсы и другие виды материальных ценностей, которые нам нужны для постоянного потребления.

"Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран мы найдем юридический механизм, как эти деньги могут поступить Украине на дальнейшее восстановление и компенсацию", – заявил Кудин.

Авторы инициативы также отмечают, что данные о свидетелях и людях, которые предоставили информацию, нигде не будут обнародовать, как и данные о конкретных разрушениях.

Напомним, еще 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. Это решение было принято из-за того, что РФ вторглась на территорию Украины и начала войну. 10 марта закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Раньше мы писали, что во Всемирном банке дали неутешительный прогноз для России, а также для Беларуси. Из-за масштабных санкций Запада за вторжение в Украину Россия и Беларусь стали очень близки к дефолту.