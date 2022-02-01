Rocket в Украине массово сокращает штат — что происходит

Служба доставки массово увольняет украинцев / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Служба доставки Rocket в течение декабря 2021 — января 2022 года уволила более 50 человек из-за уменьшения финансирования.

Об этом сообщает DOU.

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Среди общего количества сокращенного персонала 40% приходится на технических профессионалов.

"К сожалению, сокращение расходов повлияло и на структуру компании – изменения коснулись направления Dark Kitchens, нового направления Dark Store", – сообщили в компании.

Бывшие работники жалуются также на невыплату заработной платы. В частности, один из уволенных сотрудников рассказал анонимно, что после сокращения в январе его предупредили, что отпускные не выплатят, компенсацию тоже (его последний рабочий день был 14-го, предупредили об этом 10-го).

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В то же время компания отрицает это и убеждает: выполнена работа работников была оплачена в полном размере.

По словам того же работника, компания испытывает и сейчас финансовые трудности. Руководство вроде бы пытается привлекать инвестиции, так что большинство направлений сейчас оптимизируют.

Деньги за посылку авансом

"Новая почта" будет выдавать продавцам деньги за посылку авансом. Очередная услуга получила название "Факторинг наложенного платежа".

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При этом никакого залога не требуется.

Алгоритм услуги:

дважды в день "НоваПей" выплачивает аванс за посылки, которые накануне были отправлены "Новой почтой" наложенным платежом;

вы получаете информацию, когда получатель забирает посылку или отказывается от нее;

впоследствии по итогам месяца формируется реестр упраздненных отправлений и подсчитывается комиссия за услугу факторинга;

вы перечисляете обратно средства за отмененные или возвращенные отправления каждого 10-го числа следующего месяца.

Чтобы сотрудничать с "НоваПей", необходимо регулярно отправлять товары "Новой Почтой" и иметь низкий процент возвратов и хорошую историю сотрудничества.

Стоимость услуги — 0,2% от суммы аванса.

Напомним, что в случае продажи товаров через службы доставки предприниматель не всегда обязан вкладывать фискальный чек в посылку. Есть некоторые исключения.

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