Резкий обвал или сумасшедший рост: что будет с ценами на квартиры после войны

Эксперты дали прогноз по рынку недвижимости после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многих украинцев интересует вопрос цен на жилье, поскольку многие потеряли свои дома, а некоторые решили навсегда покинуть страну и продать свое жилье.

Эксперты в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказали, чего ждать от рынка недвижимости.

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По словам специалистов, очень сложно делать прогнозы в нынешней ситуации, поскольку никто не знает, сколько городов будут разрушены.

После войны спрос на жилье явно вырастет со стороны украинцев, а вот со стороны иностранцев – снизится.

"Рынок по недвижимости в столице перестал работать, а его представители заняли выжидательную позицию. Если конфликт завершится в ближайшую неделю или две, то ситуация не должна сильно измениться. Но если война затянется и станет более агрессивной, то можно будет ожидать обвала цен, – говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

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По словам Родлера, сейчас провести сделку по продаже и покупке недвижимости на вторичном рынке нельзя, поскольку не работает соответствующий реестр.

"После восстановления работы также может возникнуть ситуация, когда на востоке страны жилье будет дешеветь, а на западе будет дорожать на волне оттока людей. Впрочем, пока свидетельств об упорном желании соотечественников уехать из родных мест навсегда нет, – говорит аналитик.

Что еще может подорожать?

Также после окончания войны могут взлететь цены на строительные материалы, которые повлекут подорожание строительных работ и, соответственно – жилья на первичном рынке.

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Ситуация ухудшается и из-за инфляции, которая углубляется с каждым днем, так что жилищный кризис становится вполне реальным.

Как будут строить жилье после войны

По словам Министра Александра Курбакова, в Украине теперь есть возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов.

В пример нового способа строительства он привел Израиль, где проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом, а также использованием энергосберегающих технологий.

"Сегодня" также писали, сколько стоит аренда дома на Закарпатье и рассказывали, как подать заявку на возмещение стоимости жилья через "Дія".