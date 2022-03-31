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СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Нас ждут новые условия: как в Украине будут строить жилье после войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 16:09
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Рассказываем, что может измениться в проектировании домов в Украине после завершения войны
Война может изменить требования к постройке жилых домов
Война может изменить требования к постройке жилых домов / Фото: Коллаж: Сегодня, КГГА

С начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины только в Харькове было разрушено 1300 жилых многоэтажных домов в результате обстрелов агрессора. После таких разрушений в городах придется немало восстанавливать. В то же время, это шанс сделать новое жилье более безопасным.

"Сегодня" рассказывает, какие уже есть предложения по новому проектированию домов.

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Строить можно по примеру Израиля

Теперь Украина имеет возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Такое мнение в Facebook выразил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. В пример нового способа постройки он привел Израиль.

"Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий", – отметил Кубраков.

Часть норм, которые требуют сегодня, следует убрать

Основатель девелоперской компании KAN Development Игорь Никонов в интервью НВ также заявил, что новое жилье нужно строить по другим стандартам. Из тех норм, которые сейчас существуют, следует убрать как минимум половину. К примеру, требования о попадании в квартиру солнечного света не актуальны сегодня.

"Нужно обязательно создавать бомбоубежища. Подземный этаж с двумя выходами и местами, где можно постелить матрасы. Такие помещения должны быть либо в самом здании, либо рядом с ним. Наличие в жилых домах бомбоубежищ должно быть прописано в Государственных строительных нормах", – подчеркнул Никонов.

Он добавил, что в стране достаточно мощностей для постройки традиционным способом. Однако может не хватить предприятий для других способов работы, когда все приготовления производятся на заводе, а на площадках идет монтаж.

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Как в "Дії" подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество

Раньше "Сегодня" писали, что подать заявку может любой украинец через приложение, если у него поврежден или разрушен:

  • частный дом (усадебный, дачный или садовый);
  • квартира;
  • другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

А чтобы подать заявку, нужно:

  • зайти в "Дію", нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";
  • заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Мы также рассказывали, что государство разрабатывает еще один вариант – предоставление жилой площади. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Также "Сегодня" писали о том, где в Украине стремительно дешевеет аренда жилья, и сколько стоит аренда дома в Закарпатье.

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