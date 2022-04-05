Різкий обвал чи божевільне зростання: що буде з цінами на квартири після війни

Експерти дали прогноз щодо ринку нерухомості після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багатьох українців цікавить питання цін на житло, оскільки багато хто втратив свої домівки, а дехто вирішив назавжди покинути країну і продати своє житло.

Експерти у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповіли, чого очікувати від ринку нерухомості.

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За словами фахівців, дуже складно робити прогнози у нинішній ситуації, оскільки ніхто не знає, скільки міст будуть зруйновані.

Після війни попит на житло вочевидь зросте з боку українців, а от з боку іноземців – знизиться.

"Ринок у нерухомості в столиці перестав працювати, а його представники зайняли вичікувальну позицію. Якщо конфлікт завершиться найближчого тижня або двох, то ситуація не повинна сильно зміниться. Але якщо війна затягнеться і стане агресивнішою, то можна буде очікувати обвалу цін, – каже аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

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За словами Родлера, наразі провести угоду з продажу та купівлі нерухомості на вторинному ринку не можна, оскільки не працює відповідний реєстр.

"Після відновлення роботи також може виникнути ситуація, коли на сході країни житло дешевшатиме, а на заході дорожчатиме на хвилі відтоку людей. Втім, поки що свідчень про затяте бажання співвітчизників виїхати з рідних місць назавжди немає, – каже аналітик.

Що ще може подорожчати?

Також після закінчення війни можуть злетіти ціни на будівельні матеріали, які потягнуть за собою подорожчання будівельних робіт і, відповідно – житла на первинному ринку.

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Ситуація гіршає і через інфляцію, яка поглиблюється з кожним днем, тож житлова криза стає цілком реальною.

Як будуватимуть житло після війни

За словами міністра Олександра Курбакова, в Україні тепер є можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст.

У приклад нового способу будівництва він навів Ізраїль, де проектування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом, а також використанням енергоощадних технологій.

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