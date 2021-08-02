Рекордные цены на автогаз и слухи о продаже Monobank – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Цены на автогаз побили рекорды. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

"Укрзализныця" предупредила о задержке более десятка поездов, цены на автогаз достигли рекордных показателей, растаможка "евроблях" в льготный период принесла государству миллионы, "Нафтогаз Украины" выполнил план по формированию запасов газа на следующий отопительный сезон, в СМИ появились слухи о продаже Monobank.

Сайт "Сегодня" собрал самые главные экономические новости понедельника, 2 августа.

Массовые задержки поездов из-за непогоды и не только

В Украине 2 августа задержались больше десяти поездов. С утра из-за непогоды отставали от графика 11 пассажирских составов. К обеду к этому списку добавилось еще четыре поезда. Задержки произошли из-за последствий непогоды в западных областях Украины – шквальный ветер привел к обрывам контактной сети. Еще два состава задержались из-за поломки локомотива. От графика отстал и беспересадочный вагон Вена – Киев – на восемь часов.

Плохая погода задержала поезда / Фото: Getty Images, Сегодня

Рекордные цены на автогаз

В понедельник, 2 августа, средняя цена сжиженного газа на автозаправках достигла рекордных 16,88 грн/л, подорожав на две копейки с 30 июля. Согласно данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%.

На АЗС подорожал автогаз. Фото: коллаж "Сегодня"

"Евробляхи" с льготной растаможкой принесли миллионы государству

За полтора месяца (с 15 июня по 31 июля 2021) льготного периода по новой формуле владельцы "евроблях" растаможили более 17 тысяч автомобилей. В результате в госбюджет попали более 600 миллионов гривен. В ведомстве напомнили о том, что возможность осуществить упрощенное таможенное оформление – временная, и владельцам "ероблях" стоит поторопиться. В таком случае украинцы заплатят меньшую сумму налогов, сборов и других обязательных платежей.

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В Украине растаможили тысячи "евроблях" за льготный период. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Pixabay

Украина подготовилась к отопительному сезону

"Нафтогаз Украины" выполнил план по формированию запасов газа на отопительный период 2021-2022 годов. Украина должна была накопить в подземных хранилищах (ПХГ) не менее 17 млрд кубометров голубого топлива, и именно такого объема запасы газа достигли к 1 августа, сообщила пресс-служба "Нафтогаза". Впрочем, 3,9 млрд кубометров находятся в ПХГ в режиме "таможенный склад" и принадлежат иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

Тепловики будут переходить к поставщику газа "последней надежды" / Фото: Сегодня, Shutterstock

Слухи о продаже Monobank

Альфа-Банк может заключить сделку о приобретении Monobank, который действует по лицензии Universal Bank, уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщили источники в банковских кругах, пишет "Страна". По данным издания, слухи об этом ходят достаточно давно, а теперь появилась информация, что сделка может состояться уже в августе-сентябре. В самом Альфа-Банке изданию не подтвердили эти планы и договоренности.

Альфа-Банк поглотит Monobank / коллаж "Сегодня"