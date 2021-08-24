Реально ли в Украине прожить на минимальную зарплату – эксперимент "Сегодня"

Чтобы выжить на минимальную зарплату, нужно жестко экономить / Фото: Сегодня, REUTERS/Henry Nicholls

Минимальная зарплата в Украине вырастет до 6500 гривен с 1 декабря 2021 года. Это на 500 гривен больше, чем сейчас – с января 2021 года минималка составляет 6000 гривен. Но можно ли прожить на эти деньги целый месяц? Журналисты "Сегодня" провели эксперимент и выяснили – теоретически это возможно. Вот только придется отказаться практически от всего, а отложить на "черный день" точно не получится.

В первую очередь, нужно учесть, что если работник получает минималку, на руки ему выдают вовсе не 6000 гривен. Из этой суммы нужно вычесть 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора, то есть в целом 19,5%. Остается 4830 гривен – именно на такую сумму попробовал прожить в течение месяца корреспондент "Сегодня" Владислав Паливода.

Эксперимент

В первую очередь из суммы пришлось вычесть стоимость коммунальных услуг. Летом у Владислава это 947 гривен. Еще 150 гривен нужно на оплату интернета, 100 гривен – на мобильную связь. В итоге остается 3633 гривни. Если разделить эту сумму на четыре недели – будет 908 гривен на каждые семь дней.

Во время тестовой закупки в супермаркете сразу пришлось отказаться от мяса – слишком дорого. Список покупок получился таким:

гречка;

сахар;

десяток яиц;

картошка;

огурцы;

помидоры;

хлеб;

подсолнечное масло;

сыр;

сосиски;

колбаса.

За этот набор продуктов пришлось заплатить 533 гривни, но не факт, что еды хватит на неделю.

Кроме того, нужно каждый рабочий день добираться до офиса, а потом обратно домой. Ехать приходится на маршрутке и метро, то есть каждая поездка стоит 18 гривен, соответственно, проезд на день обходится в 36 гривен, а за неделю нужно выложить 360 гривен. И это если ездить только на работу.

Разумеется, денег на развлечения на выходных не остается. Но еды хватило. За семь дней Владислав потратил 893 гривен. Но для этого пришлось отказаться от встреч с друзьями и покупать только самое необходимое.

К тому же не нужно было оплачивать аренду квартиры. При наличии съемного жилья в столице выжить на минималку в принципе невозможно.

Мнение эксперта

Экономист Павел Кухта согласен: прожить на минимальную зарплату очень сложно. Чтобы продержаться хоть как-то, обязательно нужно планировать бюджет на каждый день, советует эксперт. А вот откладывать деньги точно не получится.

"Люди, которые живут на 6000 гривен в месяц, фактически тратят весь заработок на еду. Может, немножечко на что-то дополнительное, но это и все. Человек даже отложить ничего не может", – рассказал Кухта.

Средняя зарплата

В среднем украинцы зарабатывают в 2,4 раза больше минималки, считают в Госстате. Разумеется, в официальной статистике учитывается только белый заработок. Средняя зарплата по стране составляет 14 313 грн.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве (20 455 грн), самая низкая – в Кировоградской области (11 497 грн). Разница между показателями в этих регионах достигает 8 958 грн.

Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.

При этом две трети украинцев считают себя бедными. И только 1% опрошенных относит себя к среднему классу.

Также сообщалось, что украинцы стали чаще брать больничные листы.