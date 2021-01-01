В Украине выросла минимальная зарплата: сколько будем получать с 1 января

Зарплата выросла до 6000 грн, но украинцы на руки получат меньше

Минимальная зарплата в Украине, как и год назад, снова выросла с 1 января. С сегодняшнего дня она повышается на 20 процентов.

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Зарплата за месяц вырастет с 5000 до 6000 гривен. В почасовом исчислении это будет с 29,2 грн до 36,11 грн.

Но все же реально на руки украинцы будут получать меньше. А все потому, что 6000 – это размер минимальной зарплаты без вычета налогов. После уплаты налога на доходы физлиц и военного сбора работник на минимальной зарплате будет получать на руки 4830 грн в месяц.

Рост минимальной зарплаты в первую очередь скажется на доходах бюджетников. В частности, в правительстве уже акцентировали на повышении зарплат учителей и медиков.

Больше узнать о том, что изменится для нас с наступлением 2021 года, можно в нашей статье "Вместе с пенсией вырастут налоги, а сигареты подорожают: что изменится для украинцев с 1 января".

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Как сообщали новости "Сегодня", в 2021 году минимальная зарплата в Украине повысится два раза, до 6500 гривен в итоге. Первое повышение назначено на январь, а второе состоится в декабре. При этом с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум. Теперь он составляет 2189 грн, рост составил 71 грн.

А о том, какие зарплаты хотят получать украинцы, узнавайте из сюжета:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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