Две трети украинцев пожаловались на бедность: о какой зарплате мечтают

Из опрошенных 78,3% украинцев считают, что им не хватает тех доходов, которые они получают

Украинцы жалуются на уровень жизни. Коллаж: "Сегодня"

Большая часть украинцев относит себя к категории бедных граждан, только 1% опрошенных относит себя к среднему классу, считая себя достаточно обеспеченными.

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Согласно результатам опроса, обнародованными Государственной службы статистики Украины, бедными считают себя 67,1% украинцев.

У большинства опрошенных за последний год материальное положение осталось без изменений (42,3%), у остальных ситуация сложилась таким образом:

улучшилось – 2%;

скорее улучшилось – 4,2%;

скорее ухудшилось – 29,5%;

ухудшилось – 22%.

А вот верят в то, что материальное положение в ближайший год улучшится – только 7,9%. Остальные же думают, что ситуация с финансами может сложиться таким образом:

останется без изменений – 47,6%;

ухудшится – 43%;

не смогли ответить – 1,5%.

В то же время 78,3% опрошенных украинцев считают, что им не хватает тех доходов, которые они получают.

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У остальных ситуация сложилась таким образом:

дохода хватает просто на жизнь у 16,8% респондентов;

респондентов; комфортно со своим уровнем дохода могут жить 3,5% ;

; покупать себе все, что захотят могут себе 7,7% респондентов.

Сколько хотят получать украинцы

Как сказали 70,7% опрошенных, для того, чтобы считать себя средним классом, достаточно суммы в 22 тыс. грн. А вот 47% украинцев считают, что сумма более 10 тыс. грн не даст им себя считать бедными.

Средняя зарплата в Украине повысилась

В июне 2021 года в Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн (по сравнению с 13 499 в мае).

Где были самые высокие средние зарплаты:

Киев – 20 455 грн. Донецкая область – 14 988 грн. Киевская область – 14 679 грн. Николаевская область – 14 044. Запорожская область – 13 895 грн.

Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.

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А журналисты "Сегодня" ранее разбирались, какие есть сезонные работы и сколько там можно заработать:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине