Две трети украинцев пожаловались на бедность: о какой зарплате мечтают

Украинцы жалуются на уровень жизни. Коллаж: "Сегодня"
Большая часть украинцев относит себя к категории бедных граждан, только 1% опрошенных относит себя к среднему классу, считая себя достаточно обеспеченными.
Согласно результатам опроса, обнародованными Государственной службы статистики Украины, бедными считают себя 67,1% украинцев.
У большинства опрошенных за последний год материальное положение осталось без изменений (42,3%), у остальных ситуация сложилась таким образом:
- улучшилось – 2%;
- скорее улучшилось – 4,2%;
- скорее ухудшилось – 29,5%;
- ухудшилось – 22%.
А вот верят в то, что материальное положение в ближайший год улучшится – только 7,9%. Остальные же думают, что ситуация с финансами может сложиться таким образом:
- останется без изменений – 47,6%;
- ухудшится – 43%;
- не смогли ответить – 1,5%.
В то же время 78,3% опрошенных украинцев считают, что им не хватает тех доходов, которые они получают.
У остальных ситуация сложилась таким образом:
- дохода хватает просто на жизнь у 16,8% респондентов;
- комфортно со своим уровнем дохода могут жить 3,5%;
- покупать себе все, что захотят могут себе 7,7% респондентов.
Сколько хотят получать украинцы
Как сказали 70,7% опрошенных, для того, чтобы считать себя средним классом, достаточно суммы в 22 тыс. грн. А вот 47% украинцев считают, что сумма более 10 тыс. грн не даст им себя считать бедными.
Средняя зарплата в Украине повысилась
В июне 2021 года в Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн (по сравнению с 13 499 в мае).
Где были самые высокие средние зарплаты:
- Киев – 20 455 грн.
- Донецкая область – 14 988 грн.
- Киевская область – 14 679 грн.
- Николаевская область – 14 044.
- Запорожская область – 13 895 грн.
Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.
А журналисты "Сегодня" ранее разбирались, какие есть сезонные работы и сколько там можно заработать:
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине