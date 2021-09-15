Авто можно будет растаможить дома: в "Дии" запустили эксперимент

Скоро можно будет оформить свою машину не выходя из дома / Коллаж "Сегодня"
С декабря украинцы смогут оформлять свои автомобили из-за границы не выходя из дома – власти запускают эксперимент по подаче документов на растаможивание автомобилей, оплату таможенных сборов и регистрацию через приложение "Дия".
Решение об этом было принято 15 сентября на заседании правительства Украины.
Период действия новшества
В экспериментальном режиме через приложение "Дия" можно будет провести операции со своим автомобилям с 2 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года. Если практика будет успешной, эксперимент продолжат на постоянной основе.
Начисление таможенных платежей должно происходить в автоматическом режиме с дальнейшей возможностью оплатить через "Дию", указано в проекте постановления правительства.
"Для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание. Поэтому мы приняли постановление, которое позволит через смартфон подавать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме", – прокомментировал решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Как мы писали ранее, в июле в Украине зарегистрировали рекордное количество авто, ввезенных из-за границы. Только за последний месяц 54,5 тысяч поддержанных иномарок получили украинские номера.
- А вот в Украине за июнь произвели 745 единиц автомобильного транспорта. Это почти на четверть меньше показателя за май-2021, зато на 122% больше, чем в июне прошлого года.
- Также мы рассказывали, как считают акциз на растаможивание евроблях по новым льготным правилам.