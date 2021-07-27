Успешный бизнес: автомобили и техника в лизинг теперь стали дешевле

"ПриватБанк" снижает проценты за оформление лизинга

В последние годы все больше украинских компаний стали осознавать преимущества лизинга и активно пользоваться этой финансовой услугой. А теперь условия этого особого кредита стали еще более лояльными.

Крупнейший государственный банк "ПриватБанк" проводит акцию "Успешный бизнес" в поддержку украинского бизнеса, пострадавшего от коронакризиса. В рамках этой акции размер комиссии за оформление снижен на 0,5%. Это значит, что для многих предпринимателей стоимость банковского оформления сделки станет совершенно бесплатной. А для остальных максимальный процент за оформление в период акции составит всего 1%.

Почему лизинг – это выгодно

Несмотря на то, что услуги финансового лизинга предоставляются в Украине достаточно давно, многих все еще смущает непонятное слово. Хотя этот инструмент – нечто среднее между кредитом и "покупкой частями", которыми все пользуются достаточно смело.

При этом лизинг удобен бизнесу по целому ряду причин. Во-первых, не нужно сразу выводить крупную сумму из оборота – купив автомобиль или технику в лизинг, оплату можно вносить постепенно, например, за счет прибыли. А во-вторых, лизинг удобен тем, кто уже имеет невыплаченный кредит. Во втором крупном кредите банки, с большой долей вероятности, откажут, а вот оформить покупку в лизинг могут легко.

Лизинг предполагает, что необходимые клиенту машины или технику банк покупает на свое имя, а затем "сдает в аренду" будущему хозяину до погашения всей суммы покупки. При этом проценты по "аренде" вполне лояльные – от 0,01% по партнерским программам, без скрытых комиссий и платежей. А круг компаний-партнеров, которые сотрудничают с крупнейшим украинским банком "ПриватБанк" по программе лизинга, достаточно широк.

Как оформить лизинг еще дешевле

Во время очередного этапа акции "Успешный бизнес", который проходит с 26 июля по 15 августа включительно, комиссия за оформление сделки снижена на 0,5%. Если раньше комиссия за оформление составляла 0,5 – 1,5%, то теперь она будет составлять от 0% до 1% от суммы сделки.

В акции могут принимать участие все юридические лица и физические лица-предприниматели, которые не имеют действующей заявки на финансовый лизинг или не подавали заявку в течение 30 дней до даты старта акции. Быстрый лизинг распространяется на покупку легковых автомобилей, сельскохозяйственных машин и другой техники и оборудования.

При этом подавать документы можно онлайн. И решение о выдаче финансирования банк принимает мгновенно.

Как принять участие в акции :

1. Зарегистрируйтесь на специальной странице акции.

2. Дождитесь звонка от сотрудника банка и подтвердите код ЕГРПОУ.

3. Подайте заявку на оформление лизинга любым удобным способом в период с 26 июля по 15 августа. Это можно сделать онлайн через сайт банка или в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса". А можно обратиться в отделение банка или назначить встречу с менеджером.

4. Предоставьте в банк документы для получения финансового лизинга. Пакет документов минимальный, отдавать имущество в залог для оформления лизинга не нужно.

Акция "Успешный бизнес" от "ПриватБанка" на этом не заканчивается. В ближайшее время мы расскажем о следующем ее этапе. Также следите за информацией на сайте "ПриватБанка".