Авто можна буде розмитнити вдома: в "Дії" запустили експеримент

Скоро можна буде оформити свою машину не виходячи з дому / Колаж "Сьогодні"
З грудня українці зможуть оформляти свої автомобілі з-за кордону не виходячи з дому – влада запускає експеримент з подання документів на розмитнення автомобілів, оплату митних зборів і реєстрацію через додаток "Дія".
Рішення про це було ухвалене 15 вересня на засіданні уряду України.
Період дії нововведення
В експериментальному режимі через додаток "Дія" можна буде провести операції зі своїм автомобілям с 2 грудня 2021 року по 31 грудня 2023 року. Якщо практика буде успішною, експеримент продовжать на постійній основі.
Нарахування митних платежів має відбуватися в автоматичному режимі з подальшою можливістю оплатити через "Дію", зазначено в проекті постанови уряду.
"Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалось в обмеження, незручності і затягування. Тому ми прийняли постанову, яка дозволить через смартфон подавати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі ", – прокоментував рішення уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Як ми писали раніше, в липні в Україні зареєстрували рекордну кількість авто , ввезених з-за кордону. Тільки за останній місяць 54,5 тисячі старих іномарок отримали українські номери.
- А от в Україні за червень виробили 745 одиниць автомобільного транспорту . Це майже на чверть менше показника за травень-2021, зате на 122% більше, ніж в червні минулого року.
- Також ми розповідали, як рахують акциз на розмитнення евроблях за новими пільговими правилами.