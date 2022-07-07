Работу в Польше придется искать еще быстрее – что изменится для украинок

Украинкам в Польше придется активнее трудоустраиваться / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война заставила тысячи украинских женщин поехать в Польшу, и ключевым элементом адаптации там стало трудоустройство.

Эксперты аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal рассказали, какой выбор предстал перед переселенками сейчас и что им делать.

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Итак, экономическая ситуация в стране побуждает чиновников искать новые решения для мотивации женщин идти на работу.

Это делают для того, чтобы не ставить украинок перед выбором – трудоустроиться или вернуться в опасность. В Польше уже трудоустроились более чем 270 тысяч беженцев из Украины, среди которых большинство составляют именно женщины.

Остальные женщины не работают в основном из-за того, что должны ухаживать за детьми или у них еще есть сбережения и бесплатное жилье, хозяевам которого государство пока компенсирует их проживание в размере 40 злотых в сутки за человека.

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Ситуация может измениться

Эксперты рассказали, что у тех беженцев, которые приехали в Польшу в феврале-марте, истекает 120-дневный срок государственной компенсации за жилье.

Дальше им придется без помощи других снимать его, а цены на аренду все вырастают. Кроме этого, беженцы, живущие в отелях, могут остаться без жилья из-за начала туристического сезона.

"В феврале-апреле многие поляки, владельцы квартир и гостиниц, селили украинских беженцев бесплатно в знак солидарности и поддержки. Но польская экономика тоже должна работать и зарабатывать. Поэтому бесплатного жилья сейчас мало. Это заставляет беженцев искать его самостоятельно", – комментирует директор Департамента рекрутации Анна Джоболда.

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Как правильно искать работу в Польше?

Анна Джоболда дала несколько советов украинцам, которые хотят трудоустроиться в Польше. Во-первых – обратить внимание на меньшие города, поскольку там дешевле жилье и больше работы, ведь крупные промышленные предприятия в большинстве своем расположены в свободных экономических зонах вне больших агломераций.

Во-вторых, искать работу сразу с проживанием, а в-третьих, следить за тем, какие меры по уходу за детьми беженцев предлагают местные администрации.

Кроме этого, Джоболда посоветовала учить польский язык, поскольку это повышает шансы на удачное трудоустройство и переквалифицироваться, то есть осваивать профессии, пользующиеся спросом на рынке труда

"Сегодня" ранее писали, что нужно знать об аренде жилья в Польше, и рассказывали, сколько стоят квартиры в Варшаве.